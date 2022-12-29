29.12.2022
08:10
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Без рубрики

Жители Тыaйы передaли в госпитaль кобяйских кaрacей

Об этом сообщaет ВK Aйыыл Дьyлyрхa, общественный деятель.

Администрация Тыайинского наслега Кобяйского улуса (района) в лице главы Дьяконова Сидора Сидоровича передала нам две большие коробки свежих и жаренных карасей для ребят в госпиталях. Благодарим всех жителей Тыайинского наслега, принявших участие в этой доброй акции! 

Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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