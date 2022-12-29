Жители Тыaйы передaли в госпитaль кобяйских кaрacей

Администрация Тыайинского наслега Кобяйского улуса (района) в лице главы Дьяконова Сидора Сидоровича передала нам две большие коробки свежих и жаренных карасей для ребят в госпиталях. Благодарим всех жителей Тыайинского наслега, принявших участие в этой доброй акции!

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