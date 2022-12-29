29.12.2022
08:10
134
Без рубрики
Жители Тыaйы передaли в госпитaль кобяйских кaрacей
Об этом сообщaет ВK Aйыыл Дьyлyрхa, общественный деятель.
Администрация Тыайинского наслега Кобяйского улуса (района) в лице главы Дьяконова Сидора Сидоровича передала нам две большие коробки свежих и жаренных карасей для ребят в госпиталях. Благодарим всех жителей Тыайинского наслега, принявших участие в этой доброй акции!
Фото: из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.12.2022
0
39
29.12.2022
0
75
29.12.2022
0
490
29.12.2022
0
931
29.12.2022
0
3491
29.12.2022
0
488
28.12.2022
0
337
28.12.2022
0
496
28.12.2022
0
928
28.12.2022
2
2309
28.12.2022
1
2113
28.12.2022
0
908
28.12.2022
0
734
28.12.2022
0
2526
28.12.2022
0
495
28.12.2022
0
1095
28.12.2022
1
1508
28.12.2022
3
853
28.12.2022
0
3014
28.12.2022
0
878
28.12.2022
0
305
28.12.2022
0
330
28.12.2022
0
1356
28.12.2022
0
285
28.12.2022
0
424
28.12.2022
0
1366
28.12.2022
0
787
28.12.2022
1
633
28.12.2022
0
2463
28.12.2022
Лучший комментарий
3
1563
28.12.2022
0
436
28.12.2022
0
458
28.12.2022
0
2392
28.12.2022
0
2838
28.12.2022
0
580
28.12.2022
0
1920
28.12.2022
0
3184
28.12.2022
0
1722
28.12.2022
0
829
28.12.2022
0
468
28.12.2022
1
3519
28.12.2022
0
593
28.12.2022
0
453
28.12.2022
0
318
28.12.2022
0
700
28.12.2022
0
2599
28.12.2022
0
606
28.12.2022
0
883
28.12.2022
0
682
28.12.2022
0
306
28.12.2022
0
388
28.12.2022
0
1101
28.12.2022
0
462
28.12.2022
0
1494
28.12.2022
0
11162
ТОП НОВОСТИ
23.12.2022
Лучший комментарий
18
123035
26.12.2022
Лучший комментарий
21
44324
27.12.2022
2
26115
23.12.2022
0
17955
24.12.2022
0
15718
25.12.2022
0
14095
25.12.2022
0
12821
26.12.2022
0
11380
23.12.2022
15
11255
Добавить комментарий