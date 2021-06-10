Жители Татарстана получили доступ к фонду Национальной библиотеки Якутии

С 9 июня все жители Татарстана получили уникальный доступ к оцифрованному фонду Национальной библиотеки Якутии. Открытие точки доступа состоялось в рамках Дней Якутии в Казани, которые проходят с 8 по 11 июня. Это первая подобная точка доступа в опыте главной казанской библиотеки.

Точка доступа дает читателям возможность получить доступ к полному оцифрованному фонду библиотеки Якутии, а это более 50 тысяч документов, книг, архивных записей, буклетов, периодики и пр. Символическую кнопку запуска точки доступа нажали министр культуры и духовного развития Якутии Юрий КУПРИЯНОВ и заместитель министра культуры Татарстана Дамир НАТФУЛЛИН.

«Это на моей памяти самые насыщенные Дни культуры. Несмотря на то, что вы очень далеко, я понимаю, как было это сложно организационно, здесь представлены и Национальный музей, и музей изобразительных искусств и замечательные показы кино. Вчера посмотрел фильм «Тыгын Дархан», я до сих пор под впечатлением. Наши библиотеки одни из самых лучших, учитывая в прошлом году результаты конкурса «Читающий регион». Очень интересная практика доступа электронных фондов, я думаю, мы возьмем себе это на заметку, потому что очень интересный проект», — отметил Дамир Натфуллин.

Национальную библиотеку Якутии на площадке представлял заместитель директора Национальной библиотеки РС (Я) Василий БОРИСОВ. Он отметил, что доступ будет открыт к более чем 50 тыс оцифрованных документов, в т.ч. на якутском, русском, английском языках. Доступ даст возможность более полно ознакомиться с историей, культурой, литературой Якутии народов КМНС.

«Электронная библиотека — это отражение нашего физического пространства. Мы очень поддерживаем ученых, исследователей, в рамках нашей электронной библиотеки мы им помогаем с энциклопедическими данными. Есть и электронное издательство, если есть необходимость публикации, мы можем это сделать. Есть электронный абонемент, можно создать свои страницы, свои группы и общаться. Упор на библиотечное обслуживание каждого человека, мы можем даже оцифровать книгу по заказу. Для удобства пользователей в электронной библиотеке есть тематические и отраслевые подборки. Контент разделен на сегменты «Наука», «Школа», «Читаем с рождения» и другие, что упрощает навигацию по сайту и поиск нужной литературы. Доступ к уникальным электронным материалам, находящимся под авторским правом, а это порядка 20 тысяч документов, возможен только в стенах нашей библиотеки в Якутске, теперь доступ будет открыт и для читателей Национальной библиотеки Казани. Наш компьютер будет распознавать айпи адреса казанцев и давать доступ», — сказал Борисов.

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Подобные точки доступа уже открыты в Национальной академической библиотеке Республики Казахстан, Постоянном представительстве Республики Саха (Якутия) по ДФО во Владивостоке, Постоянных представительствах РС(Я) при Президенте РФ в Москве и Санкт-Петербурге.