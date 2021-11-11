Жители Таймылыра: SOS! С сентября не можем вылететь домой!

Отчаявшиеся жители Таймылыра бьют тревогу. Ежедневно они вынуждены ездить в аэропорт Тикси, в надежде вылететь домой, но каждый день рейс отменяется…

Не в первый раз жители северных и арктических улусов вынуждены обращаться в СМИ, чтобы авиаторы выполнили запланированные рейсы, на которые были проданы дорогие билеты. Никуда не годится такая транспортная обеспеченность в республике, где до многих населенных пунктов только авиацией можно долететь.

— Обращаются к Вам жители с. Таймылыр Булунского района. Мы пассажиры по маршруту Тикси — Таймылыр не можем вылететь домой уже 3 месяц. Некоторые пассажиры сидят с 27 сентября. Большинство из нас коренные жители села. Есть пассажиры с маленькими детьми. Всего задержано 4 рейса что составляет 56 человек. Руководство аэропорта никаких комментариев по поводу задержки рейсов не выдает. С 9 утра рейс отменяется, даже не объявляют задержку до конца светового дня. Хотя можно и после светового дня выполнить рейс, так как в с. Таймылыр имеется оборудованная вертолетная площадка с ночным стартом. Убедительно просим Вашего содействия! Помогите нам добраться домой!