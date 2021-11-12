Жители Таймылыра добрались домой

SakhaLife вчера сообщал, что в аэропорту Тикси скопились жители Таймылыра, некоторые из них не могли вылететь с последних чисел сентября.

«Полярные авиалинии» ответили, что рейсы будут выполнены, как только позволит погода.

Жители Таймылыра благодарят SakhaLife, так как сегодня вылетели сразу два рейса из Тикси в их заполярный поселок. Многие пассажиры, наконец, добрались домой, и считают, что публикации тоже сыграли свою роль.