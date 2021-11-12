12.11.2021
18:32
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Якутия
Жители Таймылыра добрались домой
SakhaLife вчера сообщал, что в аэропорту Тикси скопились жители Таймылыра, некоторые из них не могли вылететь с последних чисел сентября.
«Полярные авиалинии» ответили, что рейсы будут выполнены, как только позволит погода.
Жители Таймылыра благодарят SakhaLife, так как сегодня вылетели сразу два рейса из Тикси в их заполярный поселок. Многие пассажиры, наконец, добрались домой, и считают, что публикации тоже сыграли свою роль.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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