Жители села Петропавловск записали видеообращение к главе Якутии

Жители села Петропавловск жалуются на отсутствие транспортного сообщения с Усть-Маей. Приводим обращение жителей полностью и без изменений.

ОБРАЩЕНИЕ

«Мы, жители с. Петропавловск Усть-Майского района просим обратить внимание на бездействие руководства района и поселения. С января 2019 года начались перебои движения пассажирского автобуса по маршруту Усть-Мая – Петропавловск – Усть-Мая (расстояние 9 км) в связи с отсутствием автоперевозчика. И на протяжении 6 месяцев данный вопрос ни как не могут решить, от чего страдает население.

Большая часть работающего населения села работают в районном центре п. Усть-Мая. Все социально-значимые объекты находятся в п. Усть-Мая (больница, поликлиника, аптеки, сбербанк и. т.д). Населению села, а это не только работающие, также пенсионеры, инвалиды, Проезд на такси составляет 300 рублей и это только в одну сторону. Для работающих месяц выходит более 12 000 рублей.

А также более 2 (двух) месяцев не проводятся циклы по грейдированию участка автомобильной дороги Усть-Мая – Петропавловск (9 км) ООО «Энерготэк», которое обслуживает данный участок дороги. Как производится оплата по исполнению контракта, если данные виды работ не исполняются?

Данная организация (ООО «Энерготэк») заключила муниципальный контракт с МО «Петропавловский национальный наслег» на содержание внутрипоселковых дорог, и до сих пор не приступило к исполнению контракта. Просим вас по всем пунктам, ужесточить контроль за государственными и муниципальными контрактами.

Лето и так короткое, а у нас ни один вопрос не решается ни на каком уровне.

Надеемся, что данное обращение не останется без внимания. В случае не принятия мер, вынуждены будем обратиться В.В. Путину».

В письме указано, что копии обращения к главе республике отправлены также в министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) и в управление автомобильных дорог РС (Я).