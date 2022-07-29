29.07.2022
14:21
433

Происшествия

Жители села Арылах: Стало еще хуже

Читатели телеграм-канала Yakutsk News сообщают, что в селе Арылах Мирнинского района все так же возле села горит лес, пожар не локализован.

«Прилетел самолет, полил водой и уже улетел», — пишут они.

Фото: https://t.me/yakutsk_newss
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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