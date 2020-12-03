Жители с. Сунтар получили ключи от новых квартир



3 декабря в с. Сунтар Сунтарского улуса в торжественной обстановке, при соблюдении мер антиковидных требований, состоялось вручение ключей от новых квартир новоселам. Ключи от квартир вручили первый заместитель главы Сунтарского улуса Николай Александров, глава с. Сунтар Эдуард Филиппов, начальник управления строительного комплекса Сунтарского улуса Иван Егоров и директор ООО «Главстройкомплекс» Анатолий Исаев.

Жительница новой квартиры Зинаида Птицына выразила огромную признательность руководству администрации улуса и с. Сунтар. Отдельно поблагодарила директора ООО «Главстройкомплекс» Анатолия Исаева за срок и качество строительства дома.Сегодня счастливыми обладателями ключей от новых квартир стали жители 15 квартир. Ранее 5 ноября ключи получили 20 жильцов. В целом 105 квартирный жилой дом сдавался поэтапно, в этом году полностью введен.

Строительство объекта проводилось в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы». Застройщик ООО «Главстройкомплекс» также полностью завершил благоустройство территории, парковки, детской площадки, освещения и пункта сбора мусора. В рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» в Сунтарском улусе должны расселить 1294 граждан и снести 206 аварийных МКД, общей площадью 37569,69 кв.м.