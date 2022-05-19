19.05.2022
22:04
202
Якутия
Жители с.Хоринцы всем селом отсыпали дамбу
Протяженность ледового затора, образовавшегося на реке Лене ниже села Хоринцы в Олекминском районе, достигает двух километров, передает телеканал «Якутия 24».
Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по республике Станислав Алексеев.
«Протяженность ледового затора — два километра, ширина — полтора километра. Ледовое поле очень крупного размера, толщина льда в замке затора достигает двух-трех метров», — уточнил он.
После облета вертолета было принято решение провести взрывные работы в 37 км ниже Хоринцев, сказал зампред правительства Дмитрий Садовников.
Всем селом — от мала до велика, жители Хоринцев вышли на отсыпку дамбы, что помогло спасти дома от затопления.
Фото: Якутия 24
Источник: Якутия 24
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.05.2022
20
19.05.2022
140
19.05.2022
175
19.05.2022
168
19.05.2022
128
19.05.2022
177
19.05.2022
363
19.05.2022
221
19.05.2022
167
19.05.2022
253
19.05.2022
396
19.05.2022
225
19.05.2022
838
19.05.2022
211
19.05.2022
369
19.05.2022
232
19.05.2022
1160
19.05.2022
555
19.05.2022
168
19.05.2022
494
19.05.2022
584
19.05.2022
149
19.05.2022
161
19.05.2022
186
19.05.2022
234
19.05.2022
293
19.05.2022
157
19.05.2022
1865
19.05.2022
447
19.05.2022
285
19.05.2022
278
19.05.2022
184
19.05.2022
1178
19.05.2022
1180
19.05.2022
489
19.05.2022
336
19.05.2022
180
19.05.2022
409
19.05.2022
250
19.05.2022
319
19.05.2022
231
19.05.2022
352
19.05.2022
651
19.05.2022
192
19.05.2022
427
19.05.2022
550
19.05.2022
747
19.05.2022
532
19.05.2022
314
19.05.2022
571
19.05.2022
366
19.05.2022
792
ТОП НОВОСТИ
14.05.2022
8742
13.05.2022
7766
15.05.2022
7611
15.05.2022
6344
14.05.2022
6285
17.05.2022
6266
14.05.2022
5249
19.05.2022
4497
Добавить комментарий