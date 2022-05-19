Жители с.Хоринцы всем селом отсыпали дамбу

Протяженность ледового затора, образовавшегося на реке Лене ниже села Хоринцы в Олекминском районе, достигает двух километров, передает телеканал «Якутия 24».

Об этом сообщил замначальника главного управления МЧС России по республике Станислав Алексеев.

«Протяженность ледового затора — два километра, ширина — полтора километра. Ледовое поле очень крупного размера, толщина льда в замке затора достигает двух-трех метров», — уточнил он.

После облета вертолета было принято решение провести взрывные работы в 37 км ниже Хоринцев, сказал зампред правительства Дмитрий Садовников.

Всем селом — от мала до велика, жители Хоринцев вышли на отсыпку дамбы, что помогло спасти дома от затопления.