Жители Рубежного Луганской народной республики благодарят за гуманитарную помощь, отправленную Якутией

Члены «Русской Гуманитарной Миссии» 13 апреля доставили и раздали жителям Рубежного Луганской народной республики гуманитарную помощь, отправленную от Республики Саха (Якутия).

Фронтовой город Рубежное находится в 110 км. от Луганска. В городе отсутствуют электричество и водоснабжение. Как сообщает пресс-служба Управления народной милиции Луганской народной республики, этот груз рубежане ждали как никогда, ведь привезли самое необходимое для людей, находящихся под обстрелами: продукты питания (муку, макаронные изделия, тушёнку, крупы, чай, сахар, соль, подсолнечное масло), лекарства, детское питание, предметы первой необходимости, средства гигиены.

«Такая гуманитарная помощь очень нужна, мать лежачая, кушать нечего», – говорит жительница Рубежного Светлана Сидорова.

«Тут нет ни воды, ни света, ни газа. А у меня двухлетний ребёнок, еду на костре приготовить очень сложно. Детское питание, пюрешки спасают, спасибо», – благодарит молодая мама Валерия.

Напомним, гуманитарный груз закуплен по поручению Главы Якутии Айсена Николаева на средства из резервного фонда Правительства республики. Более семи тонн гуманитарной помощи от Якутии были доставлены 12 апреля на территорию Луганской народной республики членами «Русской Гуманитарной Миссии». Часть груза раздали в Луганске, часть доставили в Рубежное.