Жители России познакомятся с историей якутского купечества

7 мая, в пятницу, в 13:00 по московскому времени, Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей г. Москвы приглашает на онлайн-мероприятие «Путешествие по России предпринимательской. Северный маршрут».

Экскурсию на тему «Три века якутского купечества» проведет Сергей Слепцов, сотрудник отдела истории Якутского государственного музея истории и культуры народов Севера им. Ем. Ярославского.

Подключение по ссылке.

11 мая в 14:00 по московскому времени состоится онлайн-лекция «Становление и формирование якутского купечества». Ведущий лекции — Лена Титова, старший преподаватель кафедры истории, обществознания и политологии исторического факультета Северо-восточного федерального Университета им. М.К. Аммосова, г. Якутск. Лекция проводится в рамках образовательной онлайн-программы Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России».

Подключение по ссылке.

Происхождение якутского купечества, история торговых отношений в Якутии в XVII-XVIII вв., деятельность знаменитых купцов-меценатов Якутска XIX – нач. ХХ вв. и, конечно, история создания Якутского музея – обо всем этом зрители узнают во время эфиров.

Присоединиться к экскурсии смогут как жители Якутии, так и сотни россиян из других регионов страны. Вход на все мероприятия свободный!

«Путешествия по России предпринимательской» и Всероссийский конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» — уникальные проекты московского Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.

Цикл виртуальных путешествий по России ставит своей целью знакомство с наследием дореволюционных предпринимателей регионов. Для этого проводятся прямые телемосты с представителями музеев, занимающихся его сохранением и популяризацией.