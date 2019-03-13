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13 марта 2019, 9:24
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Жители пригородных сел Якутска обеспокоены

Первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков 12 марта представил отчет об итогах деятельности исполнительных органов власти за 2018 год перед жителями трех пригородных сел города Якутска: с. Хатассы, с. Пригородный и с. Табага.  

Перед началом отчета Алексей Стручков осмотрел береговую полосу с. Хатассы. Обрушение берега ставит под угрозу затопление частных участков, расположенных по ул. Каландаришвили над береговой полосой, поэтому здесь необходимо провести берегоукрепительные работы.

Также первый вице-премьер посетил деревянное здание Детской школы искусств, где сегодня размещается Детско-юношеская спортивная школа №7. ДЮСШ была открыта в 2003 году и функционировала в арочном спортивном зале 1987 года постройки, но в 2016 году здание сгорело. Сейчас секции по мас-рестлингу и вольной борьбе проводятся в актовом зале детской школы искусств, а секции по настольному теннису и волейболу проходят  в спортивном зале Хатасской СОШ. Воспитанники и коллектив ДЮСШ №7 поднимают вопрос строительства нового спортивного зала.

После объезда Алексей Стручков в Доме культуры «Тускул» представил отчет об итогах социально-экономического развития республики за прошедший год и задачах на 2019 год, а также о ближайших и долгосрочных планах республиканского правительства.

В своем выступлении Алексей Стручков проинформировал об основных макроэкономических показателях по итогам года, строительстве новых социальных объектов и жилого фонда, благоустройстве сельских и городских территорий, развитии коммунальной и инженерной инфраструктуры, сфер образования, здравоохранения, предпринимательства и сельского хозяйства.

Говоря о задачах на 2019 год, Алексей Стручков отметил, что основным направлением деятельности республиканского правительства является реализация национальных проектов, обозначенных в «майском» Указе Президента РФ Владимира Путина. «Национальные проекты и приоритетные задачи, озвученные Главой государства в Послании Федеральному Собранию РФ, прежде всего, направлены на повышение качества жизни каждого жителя нашей страны и нашей республики. Задачи поставлены амбициозные, но реализуемые. Конечный результат от реализации этих задач будет зависеть от нашей с вами работы.  Правительство республики приложит все необходимые усилия для того, чтобы претворить эти задачи в жизнь», — подчеркнул Алексей Стручков.

После доклада отчета жители пригородов Якутска в форме свободного микрофона могли задать первому заместителю председателя Правительства республики, а также руководителям министерств и ведомств волнующие и интересующие вопросы, внести предложения и высказать пожелания, касающиеся деятельности Правительства Якутии.

Жителей с. Хатассы в основном интересовали вопросы проведения берегоукрепительных работ, ремонта улично-дорожной сети, мероприятий по поддержке агропромышленного комплекса.

Представитель волейбольного клуба с. Хатассы Геннадий Керегяев поинтересовался строительством нового здания спортивного зала, на что Алексей Стручков ответил, что на сегодняшний день проектно-сметная документация строительства спортивного зала проходит государственную экспертизу. Само начало строительства запланировано в 2020 году.

Георгий Иванов поднял вопрос установки дорожных знаков и уличного освещения на участке подъездной дороги от поста ГАИ Покровского тракта до въезда в с. Хатассы. Было отмечено, что ремонт улично-дорожной сети в с. Хатассы начнется в 2020 году, тогда же будут установлены дорожные знаки и проведено уличное освещение.

Жители с. Табага подняли вопросы, связанные с подключением широкополосной сети Интернет, а также с проведением превентивных мер для безопасного пропуска паводковых вод.

Жителей с. Пригородный волнует вопрос строительства пристроя к зданию школы №12, многофункционального административного центра и участковой больницы. «Сейчас участковая больница располагается в одном здании с администрацией села, тесные кабинеты и узкий коридор доставляют большие неудобства и детям, и взрослым», — отметили жители.

Все поступившие вопросы были запротоколированы. По итогам встречи с населением начнется серьезная работа по реализации их решения.

По итогам встречи жители пригородных сел Якутска получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и приняли отчет правительства республики по итогам 2018 года.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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