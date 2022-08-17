Жители Пригородного требуют очистить незаконно отсыпанное озеро



Когда в Народный фронт поступило обращение жителей села Пригородное о том, что отсыпают их любимое озеро по улице Новая рядом с домом 42, общественники сразу выехали на помощь. К сожалению, такие факты в городе Якутске не редкость и достойны самого крепкого словца и более решительных мер.

Оказалось, что здесь прямо на водоеме выделены частным лицам земельные участки. Что хотят построить – неизвестно. Несколько дней назад в озеро засыпали мусор, поверх которого навалили песок, из-под которого идет отчетливый запах фекалий. И это при том, что тут водится рыба, замечена утка с утятами.

Местные люди глубоко возмущены и вышли на защиту водоема с плакатами. Необходимо сказать, что данное озеро является пожарным, откуда в случае чрезвычайных ситуаций идет забор воды. Здесь набирают воду и для огородов, и для технических нужд.

Народный фронт написал обращение по данному случаю в прокуратуру республики, в Окружную администрацию города Якутска и республиканское министерство охраны природы.