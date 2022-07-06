Жители Покровска прошли диспансеризацию в передвижном мобильном комплексе

Прием мобильного комплекса диспансеризации проходит в г. Покровске на территории ТЦ «Эдем» третий день, с 10 до 14 часов ежедневно, кроме выходных.

«Большое значение придается информированию населения о диспансеризации. Информация о важности профилактического обследования регулярно публикуется как в районной газете, так и на наших официальных страницах в соцсетях.

Тем не менее, несмотря на проводимую работу, население района недостаточно активно идет на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Именно по этому мы решили провести выездное мероприятие для всех желающих. По итогам двух дней работы, обследование прошли более 50 человек», — сообщила зам. главного врача Хангаласской ЦРБ Анастасия Спиридонова.

Специалисты передвижного медицинского комплекса работают по специально разработанной программе комплексного медицинского обследования. Она включает методы лабораторной, инструментальной и функциональной диагностики, подходит для раннего выявления сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, болезней почек, новообразований различного генеза и т. д.

Благодаря этому становится возможным получить информацию о состоянии здоровья организма всего за несколько дней. При выявлении каких-либо отклонений от нормы врачи направляют пациента на дополнительную диагностику или сразу назначают лечение.

Комплексную программу оценки здоровья организма в первую очередь рекомендуется пройти людям, которые не посещают или давно не обращались в поликлинику.

Маргарита, 47 лет:

— Приехала специально из с. Булгунняхтат. Затратила максимум минут 20, а удалось пройти практически все виды обследования, начиная от сдачи анализов до проверки глазного давления.

Наталья, 30 лет:

— Врачей посещала лет пять назад. Увидела информацию в телеграмм канале ЦРБ и решила воспользоваться возможностью за день пройти полное обследование. Пришла с подругами и бабушкой. Отмечу, что подобные выездные медосмотры — это современно, мобильно, удобно.

Напомним, что передвижной медкомплекс на базе автомашины «КамАЗ», закупленный в рамках национального проекта «Здравоохранение» для Хангаласской ЦРБ, активно используется для проведения диспансеризации населения отдаленных сел района. В скором времени он отправится в с. В-Бестях.