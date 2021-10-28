Жители отдаленных районов Якутии переходят на онлайн-платежи

Специалисты «Сахаэнерго» филиал ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро), обеспечивающего электроэнергией 23 отдаленных района Якутии, отмечают рост использования онлайн-платежей, при оплате за уже потребленную электроэнергию. На сегодняшний день 41 % потребителей при оплате используют интернет.

К примеру, в 2018 году, на онлайн-платежи приходилось12 % потребителей, остальные 88% жителей районов предпочитали лично подойти в кассу энергосбытовой службы энергокомпании или произвести оплату через Почту России. Резкий скачок показателей онлайн-платежей — до 37 %, произошел с началом пандемии в 2020 году.

Пандемия существенно повлияла на отношение людей к современным безналичным способам оплаты товаров и услуг. Улучшение качества интернета также расширило возможности. Но при этом хочется отметить, что на Севере и Арктике еще есть много населенных пунктов, где интернет-связь работает слабо или вовсе отсутствует. «Сахаэнерго» активно сотрудничает с Министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), Сбербанком России, операторами сотовой связи по вопросам улучшения качества и доступа сельских населенных пунктов к интернет-связи.

«С получением статуса гарантирующего поставщика электроэнергии, наше предприятие ведет активную работу по расширению возможностей быстрых платежей. В 2022 году мы планируем запуск онлайн-сервиса «Личный кабинет». Нашим потребителям будет удобно через сайт отправлять показания электроприборов и легко находить свои платежные документы. Дистанционные услуги важны для удобства клиентов, а также для своевременных расчетов за услуги нашей жизнеобеспечивающей компании. Оплата, не выходя из дома актуальна, особенно для защиты от короновирусной инфекции, а также в зимнее время, когда температура воздуха в северных и арктических районах может опускаться ниже 60 градусов», — рассказал Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Сахаэнерго» Алексей Чибисов