Жители отдаленного села озвучили проблемы властям Якутии

В понедельник, 17 февраля, в рамках отчета исполнительных органов государственной власти Якутии перед населением Олекминского района рабочая группа во главе с заместителем председателя правительства республики Ольгой БАЛАБКИНОЙ посетила Чаринский национальный наслег.

В местном клубе Бясь-Кюеля состоялся открытый разговор, в котором приняло участие большинство сельчан. Выступающие остановились на вопросах выделения земельных участков общинам коренных малочисленных народов Севера, финансирования проекта народной инициативы, низкой скорости интернета, теплоснабжения.

Жители труднодоступного наслега подняли проблемы обеспечения тарированным бензином, отсутствия фельдшера, транспортной доступности, доставки почты. В наслеге выступили с инициативой своими силами построить культурно-спортивный комплекс, учитывая ветхость здания клуба и отсутствие спортивного зала в школе и в селе, людей волнует вопрос софинансирования проекта из бюджета республики.

Вице-премьер Ольга Балабкина подчеркнула, что решения о строительстве должны приниматься на уровне муниципального района комплексно с определением очередности возведения социальных объектов в населенных пунктах и призвала участвовать в республиканских и федеральных программах.

Уполномоченный по правам коренных малочисленных народов Севера Якутии Лена Иванова подробно рассказала об изменениях в нормативных правовых актах, затрагивающих интересы коренных малочисленных народов Севера и традиционные виды их деятельности.

В этот день вторая рабочая подгруппа под руководством первого заместителя министра промышленности и геологии Михаила Кириллина представила отчет в селах Саныяхтах, Малыкан, Урицк, Хоринцы.

Третья подгруппа, во главе с заместителем министра строительства Евгением АФАНАСЬЕВЫМ отчиталась перед жителями сел Мача, Чапаево.

Сегодня, 18 февраля, состоится итоговый отчет в районе с участием Председателя Правительства Якутии Владимира СОЛОДОВА и прием граждан в городе Олекминске.