Жители Оленька бесплатно проверили здоровье почек

В начале декабря, Ассоциация частных медицинских клиник и центров Якутии провела скрининг на раннее выявление заболеваний почек у жителей с. Оленек Оленекского эвенкийского национального района. Профилактический тест на альбуминурию прошли 50 жителей арктического поселка, также врачи сделали УЗИ-исследование.

С 2 по 4 декабря, с соблюдением всех мер предосторожности, в арктическом селе Оленек, ассоциация провела бесплатное тестирование здоровья почек. Из 50 человек, прошедших исследование, в группу риска развития заболеваний почек вошли 8 человек. Они получили рекомендации по сохранению здоровья почек и дальнейшему исследованию у специалистов. Тест на альбуминурию позволяет начать своевременное лечение заболеваний почек и полностью вылечиться. Когда на рутинных общих анализах мочи наблюдается протеинурия (белок в моче), процессы разрушения почек практически необратимы.

Социальными партнерами тестирования в арктическом национальном районе стали женсовет с. Оленек и межрегиональная общественная организация нефрологических пациентов «Нефро-Лига» (г. Москва).

Ассоциация частных медицинских клиник и центров Якутии с 2015 года вместе с социальным партнером МООНП «Нефро-Лига» проводит благотворительные акции по раннему выявлению заболеваний почек в Якутии.

Последние масштабные акции были проведены в 2019 году с участием шести частных клиник и центров в трех городах Якутии. В первую очередь, на благотворительные акции зовут тех людей, у которых не диагностированы заболевания почек, но имеются сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Всего бесплатно проверили здоровье почек свыше 1000 человек, врачи провели Школы здоровья и проконсультировали людей из группы риска какие дополнительно исследования нужно пройти. За весь период работы программы по профилактике заболеваний почек, с 2015 г. бесплатно прошли тестирование на альбуминурию свыше 3500 человек.

Сегодня ассоциация реализует два социальных проекта, поддержанных Фондом президентских грантов. Один из этих проектов — поддержка пациентов с терминальными стадиями заболеваний почек в период пандемии.

«Пациенты на гемодиализе и после трансплантации почки — особая целевая аудитория ассоциации. Во время пандемии мы разработали для них специальный проект бесплатной сдачи анализа на COVID-19, психологической поддержки и адресной помощи, что особенно актуально сейчас, — рассказала Наталия Каратаева, руководитель социального проекта «Надежда на будущее». Тем не менее, считаю, что социальные проекты по профилактике различных заболеваний, в том числе и заболеваний почек, могут войти в основное направление работы ассоциации. Будущее за превентивной медициной».

В данное время Ассоциация частных медицинских клиник и центров Якутии также реализует проект «Дар жизни» по сбережению прижизненных доноров почки и части печени, поддержанного грантом президента Российской Федерации. Подобных проектов в России пока нет. Сегодня в Якутии проживает свыше 120 доноров, из них 75 человек изъявили желание участвовать в проекте «Дар жизни». Основным мероприятием проекта должна стать диспансеризация прижизненных доноров органа. Сегодня ассоциация проводит благотворительные акции по раннему выявлению заболеваний почек среди населения Якутии и рассказывает про проекты в поддержку пациентов с тяжелыми заболеваниями почек.

Более подробно узнать о деятельности Ассоциации частных медицинских клиник и центров Якутии можно на сайте proekt-hope.ru и на социальной странице в инстаграмм @gift_of_life_ykt.