Жители округа Якутска — призеры «Веселых стартов»

17 марта в Детско-юношеской спортивной школе № 1 семейные «Веселые старты» открыли комплексную Спартакиаду среди округов и пригородов городского округа «город Якутск». Организаторами выступили управление физической культуры и спорта Окружной администрации и детский (подростковый) центр города Якутска.

Глава города Якутска Сардана Авксентьева выступила с приветственным словом и торжественно открыла комплексную Спартакиаду.

По итогам эстафет команда «Папа, мама, ребенок, бабушка и дедушка» Губинского округа, с отрывом обогнав другие команды, завоевала первое место. Команда «Папа, мама и ребенок» заняла пятое место. Маленькой Ульяне всего 8 лет, но она достойно и отважно выступила во всех эстафетах.

Молодая супружеская пара взяла в нешуточном бою третье место. По общим итогам среди пригородов победила команда п. Пригородный, на втором месте – село Табага, на третьем – село Маган. Среди округов победу одержал Сайсарский округ, на втором месте – Губинский округ, на третьем – Октябрьский округ.

Управа Губинского округа благодарит семью Курбановых, Стрек, Рожиных, а также Марианну Мондоему и Александра Гузова за достойное выступление и желает дальнейших спортивных достижений.

Управление Губинского округа