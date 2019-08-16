Жители Нюрбы проголосовали за свой мурал – «Деьегей о5ото»

В Нюрбе завершилось народное голосование по выбору эскиза мурала. Жители выбрали эскиз арт-объекта, который в скором времени появится на торце здания 3-х этажного жилого дома на ул. Кузакова, который распишет художник Анна Саввина в рамках Якутского республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

Всего на голосование было выставлено 5 эскизов. По итогам голосования был выбран эскиз №3 «Деьегей о5ото», который набрал 707 голосов из 1745.

В своей работе художница обращается к теме природы и образу якутской лошади, которая является национальным достоянием и гордостью республики.

«По представлениям народа Саха, лошадь — священное животное небесного происхождения. «Джесегей огото» или «дитя Джесегея», бога-покровителя коней и отважных мужчин. Она незаменимый спутник, верный друг, дающий нам все необходимое для жизни. Надеюсь, что моя работа ещё раз напомнит, о взаимосвязи человека и природа, и важности сохранения наших богатств – рек, озер, лесов и животных», — подчеркнула Анна.

СПРАВКА:

Художник Анна Саввина, окончила в 2006 году Якутское художественное училище имени П. П. Романова по специальности «Художник-педагог», в 2012 году Арктический государственный институт культуры и искусства по специальности «Художник-живописец». Проходила копийную практику в Государственном Эрмитаже. В настоящее время работает в компании по изготовлению национальной посуды «Чороон XXI век» художником по фарфору. Помимо этого, работает в основных направлениях художественного оформления росписи стен и создании барельефов. Награждена Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) за пропаганду и вклад в развитие национальной культуры Республики Саха (Якутия). Обладательница диплома 1 степени Международной выставки «CONVERGENCE POINT» в номинации «Станковая живопись».