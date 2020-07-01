Жители Нюрбы приходят на голосование нарядными

Сегодня с 8 утра по всей Якутии открылись избирательные участки. В Нюрбинском районе сегодня работают 31 участок для голосования, в которых соблюдены все меры санитарной безопасности как для голосующих, так и для членов комиссии. Многие в этот ответственный день приходят на участки нарядными и даже в национальных якутских костюмах.

Все помещения в течение дня обрабатываются дезинфицирующими средствами. На входе в участок обязателен термоконтроль всех. Если температура будет повышенной, гражданин все равно сможет проголосовать, но в отдельном изолированном месте. Для членов избирательных комиссий и участников голосования закуплены все средства индивидуальной защиты, начиная от масок, заканчивая одноразовыми ручками и антисептиками для рук.