Жители Нюрбы поздно узнали об обработке полей пестицидами

За ненадлежащее оповещение населения об обработке полей пестицидами и агрохимикатами Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) выданы предостережения

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) на территории Нюрбинского района установлены случаи несвоевременного и ненадлежащего оповещения хозяйствующими субъектами в средствах массовой информации (печатных изданиях, радио, TV, сети интернет) населения о времени, месте и способах проведения обработок полей пестицидами и агрохимикатами.

Так, обществом с ограниченной ответственностью «Нюрбинская кормовая компания» и индивидуальным предпринимателем Ивановой Л.В. главой КФХ «Сиибиктэ» в период с 20 июня по 1 июля 2022 года были применены пестициды «Кинфос» и «Самум». Уведомление населения о применении на посевах зерновых культур и на посевы однолетних многолетних трав общей площадью 643 гектара размещено в день перед применением пестицидов. Кроме того, в сообщении для населения не были указаны сроки проведения работ, способ проведения работ, наименование запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности, сведения об опасных свойствах, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.

Все это является нарушением Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», Федерального закона от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации». В соответствии с требованием законодательства население должно быть оповещено о проведении каждой обработки пестицидами и агрохимикатами не позднее трех дней до их начала. Уведомление населения должно включать границы запланированных к обработке пестицидами и агрохимикатами земельных участков, сроки и способы проведения работ, наименование запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов и классы их опасности, сведения об опасных свойствах, запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов, и рекомендации по срокам изоляции пчел в ульях.

Нарушителям Управлением Россельхознадзора были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.

С начала года Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) выявило пять подобных нарушений в различных районах региона, общая площадь земель, обработанных без уведомления населения, составила 922 гектара. В связи со слабым развитием пчеловодства в Якутии, ущерб пчелиным семьям недобросовестными землепользователями нанесен не был.

