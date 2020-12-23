Жители Нерюнгри жестоко обошлись со своим приятелем

В Нерюнгри коллегия присяжных заседателей признала двоих местных жителей виновными в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Уголовное дело рассмотрено Нерюнгринским городским судом с участием присяжных заседателей.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле 2018 года в ходе совместного распития спиртных напитков, в результате конфликта, обусловленного не возвращением потерпевшим карточного долга, подсудимые нанесли ему множественные удары руками и ногами в область головы.

На помощь к потерпевшему пришел его родной брат, который забрал его из квартиры, после чего ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, позднее проведена операция.

Несмотря на это, в сентябре 2018 года потерпевший скончался от полученной закрытой черепно-мозговой травмы головы.

В ходе судебного заседания подсудимые категорически отрицали вину в совершении указанного преступления, указывая на свою непричастность к его совершению.

Несмотря на это, государственными обвинителями коллегии присяжных заседателей представлены неопровержимые доказательства, подтверждающие вину подсудимых.

Коллегией присяжных заседателей в отношении двоих подсудимых единодушно вынесен обвинительный вердикт, которым они признаны виновными в совершении указанного преступления и не заслуживающими снисхождения.

При этом, на момент совершения преступления один из злоумышленников имел неснятые и непогашенные судимости, а данное преступление совершил через непродолжительное время после условно-досрочного освобождения из исправительного учреждения.

По результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта присяжных заседателей, суд с учетом мнения государственных обвинителей приговорил одного из подсудимых к 9 годам лишения свободы, второго – к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.