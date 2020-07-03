Жители Майи просят помочь односельчанину

Жители села Майя Мегино-Кангаласского улуса обратились с просьбой оказать помощь односельчанину Ивану ЛАРИОНОВУ, который четвертый год не может достроить дом. Мужчина с ребенком-инвалидом проживают в аварийном, перекосившемся жилье.

Как рассказал Эдуард ЯКОВЛЕВ, учредитель ТОС «Лесная», у них в микрорайоне проживает одинокий отец с дочерью:

— В каждом селе, наверно, есть люди, у которых очень тяжелая судьба. Раньше Иван жил как все обычные люди — жена, ребенок. Дочка — инвалид с рождения, постоянно нуждается в присмотре. Они жили в общежитии на две квартиры. Сосед свою половину снес и построил новый дом. Иван с женой тоже собрались строиться, начали, но, к несчастью, жена умерла от болезни, и Иван как-то потерялся. Он добрый и хороший человек, никогда никому в помощи не отказывал. А тут лишился близкого человека, еще ребенок-инвалид на руках. Он бьется как может. Постоянной работы нет, так как надо смотреть за дочкой. Все в селе помогают ему по мере сил.

Дом, в котором они сейчас живут, сложно назвать домом. Скорее сарай. Он весь перекосился. Сколько его ни восстанавливай — бесполезно. В таком доме жить просто опасно.

Новый дом почти готов, крыша есть, но на отделку — полы, окна — Иван никак не может найти денег. Мы, ТОС «Лесная», решили организовать сбор денег, чтобы нанять бригаду рабочих и достроить дом. Цена вопроса порядка 350 тысяч рублей. Сами мы вряд ли найдем такую сумму, поэтому решили обратиться ко всем жителям нашей республики с просьбой помочь Ивану. Будем рады любой сумме.

Желающие оказать помощь могут перевести средства на счет МОО ТОС «Лесная» МО «Село Майя»:

Банк получателя: Филиал №8603 Якутское отделение г. Якутск

БИК банка получателя: 049805609

Счет банка получателя: 30101810400000000609

Счет получателя: 40703810376000001663

ИНН/КПП получателя: 1415014387

Мобильный банк председателя МОО ТОС «Лесная» МО «Село Майя» — 8-914-108-78-31 (Птицына Васианна Иннокентьевна).