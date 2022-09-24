Жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей могут проголосовать на зарубежных участках референдума в Якутии

Зарубежные участки референдумов в Якутске, Нерюнгри и Мирном, образованные избиркомами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на территории Республики Саха (Якутия), продолжают свою работу по проведению голосования, сообщает тгк Центризбирком Якутии. Напомним, жители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены были уехать из этих территорий и в настоящее время находятся в Якутии, смогут проголосовать на этих участках 24-26 сентября с 10.00 час. до 18.00 час., 27 сентября — с 10.00 час. до 16.00 час. местного времени.

По вопросам участия в референдуме обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий по референдуму: 8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон; 8 (4112)-42-50-12 – «горячая линия» в Республике Саха (Якутия) с 10.00 до 17.30 местного времени с 23 по 26 сентября, с 10.00 до 16.00 местного времени 27 сентября.