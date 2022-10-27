Жители Кировского благодарят якутских врачей

Бригада врачей из Якутии продолжает работать в центральной городской больнице города Кировское Донецкой Народной Республики. Врачи осмотрели уже порядка 1,5 тысяч местных жителей и военнослужащих. Также впервые провели исследования на новом ренгтен-аппарате.

«Сегодня я созвонился с руководителем бригады, главным врачом Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы Иваном ЛУЦКАНОМ. Якутские медики работают по 12–14 часов с сутки, принимая около 50 человек в день. К ним стоит огромная очередь, пациенты приезжают даже из соседних городов. С начала работы бригады оказано более 1500 консультаций», – сообщил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ в своём телеграм-канале.

Медицинская помощь оказывается жителям Кировского и военнослужащим.

«Осмотрено уже порядка 1,5 тысяч человек. Консультации кардиологов получили более 500 человек, невролога – более 200. Порядка 200 пациентов прошли УЗИ-диагностику – проведено 324 исследования, так как один человек может проходить по два-три исследования, если для этого есть показания. Кроме того, врачи провели консультации для детей со сложными диагнозами», – сообщил Иван Луцкан.

С приездом якутских врачей впервые жительницы Кировского получили возможность пройти маммографию. Такие исследования не проводились. Врачи из Якутии запустили новый рентген-аппарат, который ранее не использовался, так как в Кировском не было обученных рентген-лаборантов. За десять дней проведено порядка 250 маммографий.

Офтальмологи обследовали около 500 человек и провели 102 операции по удалению катаракты, помутневших хрусталиков, сшиванию век.

«Проведено несколько операций по удалению из глаза инородных тел, так как люди получают ранения. У одного пациента удалили даже кусочек снаряда», – рассказал главврач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы.

Большая награда для врачей – благодарность пациентов. «Выражаю благодарность якутским врачам, которые не побоялись и приехали, проводят исследования и делают сложные операции в нашем городе», «Я родился в Якутии, жил с родителями в Алдане, потом переехали на Донбасс в город Катык, в нынешний Шахтёрск. Обратился к своим землякам за помощью, огромное спасибо, привет родной Якутии!», «К нам приехали врачи из Якутии – очень хорошие, очень внимательные. Вчера мне сделали операцию, а сегодня я вижу намного лучше. Это удивительно!», «Сделали операцию, стала видеть очень хорошо. Спасибо Якутии, спасибо россиянам!» – передают жители Кировского.

Кроме того, врачи из Якутии доставили гуманитарную помощь. Особую благодарность Иван Луцкан передал коллективам Медицинского центра города Якутска, Станции скорой медицинской помощи города Якутска, городской больнице № 3, которые оказали помощь своим коллегам из города Кировское, отправив стерилизационные камеры, медицинские перчатки и другие расходные материалы.

В состав мобильной бригады вошли специалисты из ведущих медицинских учреждений республики: Республиканской больницы № 2 – Центра экстренной медицинской помощи, Республиканской клинической больницы № 3, Мирнинской центральной районной больницы и Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Это врачи узкого профиля – кардиологи, невролог, УЗИ-диагностик, офтальмохирурги, а также рентген-лаборанты.

Напомним, бригада врачей из Якутии работает с 16 октября. С просьбой об отправке узких специалистов к Главе Якутии Айсену Николаеву обратился председатель правительства Донецкой Народной Республики.