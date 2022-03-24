Жители из аварийных домов Якутска отпразднуют новоселье

Жилой дом для переселенцев из аварийного жилья в Якутске готовится к вводу в эксплуатацию

Управлением госстройжилнадзора РС(Я) выдано заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации жилому комплексу «BILIBINO», 2 очереди, 1 этап, возведенному в «111» квартале на улице Билибина в городе Якутске. Застройщиком объекта выступает ООО «Мегаполис».

Площадь 12-этажного жилого дома составляет 5756,40 кв. метров. В новостройку переедут жители из аварийных домов. Для них в доме будут предоставлены 129 квартир, с отделкой и сантехникой.

Всего дом рассчитан на 130 квартир, площадью 4126,18 кв. метров. Из них 70 однокомнатных, 48 двухкомнатных и 12 трехкомнатных квартир.В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Новостройка предназначена для граждан-переселенцев из аварийного жилья.После получения заключения о соответствии, дом готовится к вводу в эксплуатацию», – отметил руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Павел Аргунов.