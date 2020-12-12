Жители Хатассов приняли отчет администрации наслега

Управление администрации Хатасского наслега 10 декабря провело отчет перед населением в дистанционном формате. В собрании приняло участие много жителей села, они заслушали информацию о проведенной работе за 2020 год и получили ответы на интересующие вопросы.

В начале с отчетом выступил руководитель управления администрации Хатасского наслега Евгений Пермяков. Он рассказал о работах по благоустройству, проведенных в 2020 году в наслеге. В том числе в этом году проведена масштабная рекультивация старого мусорного полигона в селе Хатассы, на городской полигон вывезено более 39 тыс. кубических метров мусора. На территории наслега ликвидированы несанкционированные свалки, вывезено 225 кубических метров отходов. Евгений Петрович напомнил жителям о запрете складирования строительного мусора на санитарных точках.

«В целях недопущения возникновения несанкционированных свалок, просьба фиксировать нарушителей и обращаться в Администрацию села Хатассы. Село – наш дом и складируя строительный мусор, мы фактически мусорим у себя дома. Такой мусор необходимо вывозить на полигон самостоятельно», — подчеркнул руководитель управления.

За текущий год на территории наслега установлено 193 светильника уличного освещения: в селе Хатассы по ул. Солнечная, Восточная, Николаева, Ойунского, Ленина, в селе Владимировка по ул. Сиэллээх. Из них в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установлено 45 светильников по ул. Совхозная. По программе «Светлая столица» установлено 96 светильников в селе Хатассы по ул. Каландаришвили, Петрова, Шараборина, в селе Владимировка по ул. Центральная. По поручению главы города Якутска установлен 31 светильник на остановке возле ГКОУРС (Я) РОСШ и по Покровскому тракту до поворота в село Хатассы, по ул. Ойунского.

«Произведена ямочная отсыпка внутриквартальных дорог: в селе Хатассы по ул. Труда, Восточная, Якутская, Молодежная, Строителей, Совхозная, в селе Владимировка по ул. Центральная и ул. Сиэллээх. Всего ямочным ремонтом охвачено 1 885 метров», — сообщил Евгений Пермяков.

В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», большая работа проведена по улицам Совхозная и Аржакова, отремонтировано 2 км улиц.

Присутствующие имели возможность задать вопросы руководству администрации села. Жителей Хатасского наслега волновали вопросы, когда в селе появится долгожданный спортзал, газификация участков, планы управления по ремонту и отсыпке сельских улиц, продление маршрута школьного автобуса.