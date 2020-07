Жители Хатасс завалили мусором свое село

View this post on Instagram

Хатассы. Свалка закрыта, а привычка осталась?🤷‍♀️ . Фото из присланного: Приветствую! Вот что увидели во время велопрогулки в Хатассы… Обнаружили свежую несанкционированную свалку. Печально! Как люди так относятся к природе?! При этом на заборе надпись о запрете… . #sakhalife #сахалайф #мусор #хатассы #якутск #Якутия #несанкционированнаясвалка