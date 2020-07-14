14.07.2020
18:13
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Общество

Жители Хатасс завалили мусором свое село

Наши подписчики прислали удручающие фотографии. Так, на закрытый полигон для мусора, жители Хатасс продолжают выкидывать мусор, видимо, по привычке. Или… из-за лени. И эти же люди протестуют против приезда горожан на берег протоки Лены, жалуясь что они оставляют много мусора.

Фото: Из присланного
Источник: Из присланного
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