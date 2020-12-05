Жители Губинского округа против передела

В Якутскую городскую Думу обратились жители Губинского округа – их тревожит предполагаемое объединение городских административно-территориальных единиц. Председатель Гордумы, секретарь Якутского местного отделения ЯРО «Единой России» Альберт Семенов провел прием граждан по их просьбе «вживую» в рамках декады приема граждан ко Дню рождения партии.

Представители общественного совета 202 микрорайона и совета ветеранов Губинского округа объяснили, что собрали 225 подписей под своим обращением только за полтора дня. Все эти жители против объединения трех центральных округов, о котором недавно объявило руководство окружной администрации Якутска. Летом этого года исполнительная власть города планировала объединить все 15 территорий в пять «хозяйственных районов», в частности, объединить в один все пригороды – от Табаги до Кангаласс. Но теперь, судя по всему, планы изменились, и речь идет о трех центральных округах: Губинском, Центральном, Октябрьском. Недавно первый заместитель Главы города Евгений Григорьев провел собрание жителей по видесвязи, в котором участвовали несколько десятков человек, где рассматривался данный вопрос.

Альберт Семенов сказал, что обращения по поводу возможного объединения округов поступают в Гордуму с лета. Также люди высказывают мнение своим депутатам. «Ваше обращение самое массовое, — отметил Альберт Никандрович. – Надо сказать, что люди обеспокоены».

На встрече жители аргументировали свою позицию. Ольга Алексеева – председатель общественного совета 202 микрорайона отметила, что из-за пандемии людям сложно собираться, но если вопрос встает ребром, то люди грудью встанут.

-Наше территориальное самоуправление формируется с 90-х годов. И мы не хотим «на грабли наступать», как в случае поликлиникой, которое хотели полностью отдать детям, когда здание позволяло обслуживать и жителей микрорайона.

Жителям ходить далеко трудно, а где будет новая управа, если объединение произойдет, неизвестно. Новая структура будет слишком громоздкой. Наш Губинский округ как целый улус – десятки тысяч человек, — отметила Ольга Юрьевна.

Надежда Баишева из совета ветеранов округа рассказала, что общалась с советами ветеранов Октябрьского и Центрального округов – они также против. Надежда Прохоровна вспомнила случай, когда в детсадах решили закрыть прачечные и сделать одну централизованную, но это вышло затратнее, поэтому как можно объединять округа, не просчитав, ради призрачной выгоды.

-Почему решили объединить только центр? – задалась вопросом Нина Барашкова. – Не потому ли, что у центральных округах мало коммунальных и прочих проблем, и так отчитываться легче? Легче показать, какой хороший у нас город? Руководители Губинского округа сумели нас сплотить, у нас есть «большой» общественный совет и общественные советы предпринимателей, старост, а ведь эти наработанные связи могут разрушиться. И почему передел задуман сейчас, в трудные времена, когда многие люди испытывают трудности, растет безработица? Мы не хотим допустить этого! И разве в объединении будет экономия, ведь сколько средств уйдет на переименование и прочее.

Ираида Старостина, староста 19 корпуса 202 микрорайона, отметила, что в Губинском округе все решается быстро, потому что все компактно. «Надо оставлять тот механизм, который решает проблемы. Зачем это разрушать», — сказала она.

Евгения Ефремова-Тюляхова сказала, что жители против: «Поэтому прошу депутатов Гордумы учесть мнение нашего общественного совета»

Альберт Семенов выслушал все мнения обратившихся граждан и сказал, что депутаты взвесят все «за» и «против». Окончательное решение будет принимать Гордума, если вопрос еще будет актуальным.