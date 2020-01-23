Жители Губинского округа озвучили острые вопросы

Глава города Якутска Сардана АВКСЕНТЬЕВА 22 января выступила перед населением в Губинском округе с отчетом об итогах деятельности окружной администрации за 2019 год. По итогам года можно констатировать, что город достиг основных плановых показателей социально-экономического развития.

Губинский округ не снижает планку одного из самых активных округов Якутска с большим количеством неравнодушных горожан. Жители активно задавали вопросы и высказывали свои пожелания главе.

Острой темой для округа, как и для всего Якутска, остается ситуация с лжекафе и алкоточками, которые зачастую находятся вблизи от образовательных учреждений и в дворовых территориях многоквартирных домов.

«Нами будут внесены изменения в постановление окружной администрации, Количество объектов, вблизи которых нельзя размещать алкоточки, будет увеличено. В том числе мы рассмотрим 202 и 203 микрорайоны», — отметила Сардана Авксентьева.

Жителям округа не хватает мостового перехода через овраг между 202 и 203 микрорайонам.

«От вашего округа поступила заявка на республиканское финансирование по программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Этот вопрос будет рассмотрен, и мы надеемся получить финансирование», — сообщила глава.

Губинский округ в 2019 году получил несколько новых социальных объектов, в том числе, введены школа Айыы кыhата, детский сад №1 «Звездочка», SMART-библиотека. Жители добавили, что теперь округ нуждается в спортивном комплексе, где горожане могли бы заниматься футболом, волейболом, баскетболом, а также адаптивными видами спорта.

«Мы рассмотрим новые школы, в которых есть доступная среда, и выдвинем свои предложения», – прокомментировал начальник Управления образования города Алексей СЕМЕНОВ.

Наравне с вопросами, касающимися округа, жители затрагивали темы, актуальные не только для города, но и для республики. К примеру, горожан беспокоит засилье лиц без определенного места жительства.

«В Якутске неоднократно проводилась акция «Путь домой», в которой участвует Окружная администрация. Обследовано несколько сотен людей, которым оказывается медицинская помощь, желающие помещаются в Центр социальной поддержки «Тирэх». Их сопровождают в районы по месту жительства, принимают меры по восстановлению документов, но они часто возвращаются обратно», — отметила глава города. За прошедший год социальная помощь по адаптации оказана более 700 лицам без определенного места жительства.

Разговор с общественностью состоялся динамичный, благодаря активности губинцев.

«Старосты 202 и 203 микрорайона приближаются к идеалу, к которому я стремлюсь во всем городе Якутске. В каждом районе должна быть подобная активная общественность, реальное самоуправление жителей, которые также слаженно и четко обращались бы с вопросами», — резюмировала Сардана Владимировна.

Все прозвучавшие вопросы и предложения внесены в протокол встречи и будут переданы профильным структурам Окружной администрации и в Якутскую городскую Думу для решения и подготовки ответов горожанам.

В четверг, 23 января, Сардана Авксентьева выступит с отчетом перед населением пригородного села Хатассы, начало встречи – в 16.00.