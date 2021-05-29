Жители Гагаринского округа: Квартал превращается в забегаловку!



От пандемии сильно пострадал малый и средний бизнес, зато расцвел бизнес на продажах алкогольных напитков.

Сейчас в Якутске алкогольных магазинов больше, чем подснежников. Растут алкомаркеты, как грибы после дождя. На месте закрытого магазина тут же открывается алкогольный или так называемое кафе, в котором круглыми сутками всем желающим продают горячительные напитки. А если закрывается не один магазин, а целых три?



В социальных сетях появилась информация, что Управа Гагаринского округа направила предписание трем магазинам, расположенных в «Можайском пассаже» об освобождении помещения в связи с открытием алкогольного маркета. Жители пришли с ужас и задались праведным вопросом: «Зачем нам 2-3 алкомаркета на площадь меньше километра? Детей начнем приучать пить или что? Кому они столько алкоголя собираются продавать?»



«Мы, жители Гагаринского округа, открыто заявляем, что нам не нужны алкогольные маркеты и алкоточки, — подхватил инициативу председатель молодежного Совета Гагаринского округа и член общественной молодежной палаты Василий Галуза. — Их и так у нас хватает. Если помещения действительно собираются освободить, то лучше отдать под нужные продуктовые магазины с разумными ценами или открыть Молодёжный центр, которого мы так ждём».

Также председатель отметил, что ночью пьяные люди своим ором, драками, сопровождающие матом, мешают спать, а днем распугают детей, используя детскую площадку как спальное место. «Такая картина стоит перед глазами детей все лето, — подмечает Василий Галуза. — Я от лица жителей нашего округа буду с этим бороться до конца. Нет алкомаркетам и алкоточкам на округе!»



В ближайшее время жители вместе с Управой направят письмо в Координационный совет по предпринимательству городского округа «город Якутск», а также в Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).