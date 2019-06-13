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Жители эвенкийского села о проблемах, требующих безотлагательного решения

Встреча депутата Государственной Думы РФ Галины ДАНЧИКОВОЙ с оленеводами эвенкийского села Хатыстыр Алданского района высветила много вопросов. Их нужно решать, внося изменения в федеральное законодательство и нормативные акты.

Нельзя сказать, что поднятые представителями коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (КМНС) проблемы никому неизвестны. Предложения от Якутии по совершенствованию действующего законодательства в части предоставления, к примеру, в безвозмездное пользование участков под северное оленеводство, направлялись в Госдуму и ранее. И пока этот вопрос, как и многие другие, прорабатывается: на выходе после второго чтения, состоявшегося в апреле 2019 года, находится законопроект о внесении изменений в статьи 5 и 8 закона «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Предусмотренные поправки, направленные на повышение качества жизни КМНС, ждут с нетерпением в северных регионах страны.

Разработанным по поручению Президента России Владимира ПУТИНА документом должен быть узаконен порядок возмещения убытков, причиненных малочисленным народам из-за нанесения ущерба исконной среде обитания оленеводов, охотников, промысловиков Севера, Сибири и Дальнего Востока организациями разных форм собственности, которые ведут хозяйственную деятельность на их территории.

«По данным Всероссийской переписи, в этих регионах проживают более 80 процентов КМНС, что составляет 247 тысяч человек, а всего в России их более 300 тысяч», — отметила Галина Данчикова.

Акцентируя внимание на актуальности законопроекта о внесении изменений в базовый закон о КМНС, парламентарий пояснила: территории на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке являются стратегически важными для нашей страны.

«Здесь сконцентрированы огромные залежи углеводородов, золота, серебра, алмазов и других полезных ископаемых. Потому с точки зрения освоения природных ресурсов эти регионы являются высокоперспективными», — подчеркнула депутат.

Между тем, интенсивное освоение удаленных территорий идет в разрез с укладом жизни коренных малочисленных народов, традиционно занимающихся оленеводством, охотой, рыболовством и приводит к серьезному ухудшению среды обитания, существенно затрудняет их жизнедеятельность.

«Для соблюдения интересов добывающих компаний и коренных народов, нужны эффективные управленческие механизмы, регулирующие эти отношения, которые должны быть прописаны в законопроекте», — сказала Галина Данчикова.

Для установления ущерба, защиты прав и интересов КМНС необходим федеральный закон об этнологической экспертизе. Пока его нет. Федеральное агентство по делам национальностей и Якутия, имеющая право на законодательную инициативу, подготовили свои варианты законопроектов. В документе, разработанном ФАДН, объектом этнологической экспертизы выступают объекты этнокультурного наследия граждан РФ. У законопроекта, инициированного Якутией, — это исконная среда обитания малочисленных народов.

«Разные подходы к экспертизе надо преодолеть и принять такой закон, который будет способствовать обеспечению конституционных прав и интересов КМНС», — считает Галина Данчикова.

Вопросов в Хатыстыре к законодателю было много. Руководители родовых общин и оленеводческих хозяйств интересовались, когда коренные малочисленные народы получат законодательно понятийный статус. Нормативного акта, определяющего порядок отнесения граждан к КМН, который нужен для указания национальной принадлежности, пенсионного обеспечения, установления права для замены военной службы на альтернативную гражданскую и других случаев, до сих пор нет.

Депутат Госдумы с этим вопросом обращалась в разные инстанции. Ведя диалог с жителями эвенкийского села, Галина Данчикова пояснила, что Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) не только подготовило, но и уже согласовало с заинтересованными органами власти внесенный в Правительство РФ повторно законопроект. Документ предусматривает установление учета КМН на основании паспортных данных, национальности, адреса регистрации по месту жительства или пребывания в местах традиционного проживания и других сведений, необходимых для идентификации и налоговых органов.

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока концептуально поддержала законопроект, он прошел обсуждение в думском Комитете по делам национальностей. После принятия закона, граждане, которые хотят отнести себя к КМНС и защищать свои интересы, смогут воспользоваться положенными льготами.

Время идет, работы становится больше, а представителям КМНС приходится ограничиваться только 13-ю видами деятельности, которые были утверждены десять лет тому назад для них Правительством РФ.

Необходимо откорректировать и перечень мест традиционного проживания и хозяйствования коренных народов. В Алданском районе оленеводством занимаются 18 хозяйств, включая акционерное общество и 17 родовых общин. Но район до сих пор не включен в этот перечень, и почему – непонятно.

Сдерживает развитие кочевых родовых общин и действующий налоговый режим. Порядка 43 процентов от доходов коренные народы направляют в Пенсионный фонд, медстрах, на погашение НДФЛ и другие отчисления. Для получения субсидий по линии Минсельхоза РС(Я) у КМНС должен быть статус сельхозтоваропроизводителей, которые должны выпускать порядка 70 процентов сельхозпродукции. Но ведущие кочевой образ жизни люди физически не могут обеспечить такой объем.

В Хатыстыре руководитель хозяйства с горечью говорил о том, что восемь лет пытается отстоять права родовой общины по иску в 11 млн рублей, предъявленному налоговиками.

«Наша община – не коммерческая организация, и мы не можем быть сельхозтоваропроизводителями по определению, ведь у нас до сих пор нет законных угодий и оленьих пастбищ. Такие деньги оленеводы никогда не зарабатывали, и зарабатывать не могут», — уверяет глава родовой общины, который считает, что в Алданском районе за двадцать лет ни одна из общин не встала на ноги.

Самая большая проблема КМНС – нашествие волков. Оленеводы расценивают их как стихийное бедствие, но введение режима ЧС и выплаты в рамках страхования животных возможны лишь при наводнении или пожаре. Собственных средств у родовых общин на это нет. Получается, что оленьи стада нужно страховать на кредитные ресурсы, но ни один банк их не даст без залога. Оленеводы Хатыстыра уверены, что господдержка требуется всем представителям КМНС, которые ведут кочевой образ жизни, независимо от того, сколько поголовья оленей они содержат.

Не пустой звук для КМНС вопросы охотустройства и охотсоглашений. Они убеждены, что в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов», надо внести поправки.

По их мнению, охотхозяйственные соглашения на предоставление земельных участков для ведения традиционного образа жизни и осуществления хозяйственной деятельности следует заключать без каких-либо разрешений, проведения аукционов и торгов. Представители КМНС полагают, что эту норму нужно прописать в законе.

Обращаясь к депутату, жители эвенкийского села, где проживает около двух тысяч человек, говорили о проблемах, связанных с изучением и сохранением родных языков КМНС. К примеру, до сих пор нет учебников по эвенкийскому языку и учить ему детей некому.

Поставленные оленеводами и руководителями Ассоциации эвенков «Сигун», сельскохозяйственного кооператива родовой общины «Угина», кочевой «Иджек», депутатами Беллетского наслежного совета острые вопросы депутат Галина Данчикова обсудила детально по возвращению из Алданского района с Уполномоченным по правам КМНС Леной ИВАНОВОЙ и заместителем министра по развитию Арктики и делам народов Севера РС(Я) Михаилом ПОГОДАЕВЫМ.

Разработан конкретный план действий, в рамках которого в федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», нормативные акты Правительства РФ, Земельный и Налоговый кодексы будут вноситься изменения.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».
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