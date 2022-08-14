Фотофакт: Жители Едейского наслега создали музей

В Едейском наслеге несколько лет назад были открыты памятник и сквер им. Варвары Андреевны ПЕТРОВОЙ, легендарной главы Нюрбинского улуса. С тех пор в наслег зачастили люди. Но кроме сквера и памятника и смотреть-то было нечего. Тогда общественность Едейского наслега своими силами организовала музей под открытым небом. Проект был реализован за лето, рассказывает глава Едейского наслега Мария Пудовна НИКОЛАЕВА. Многие земляки выступили дарителями раритетных вещей ушедших эпох – дореволюционного быта и советского прошлого. Некоторые экспонаты привезены из-за пределов республики. С каждым годом музей пополняется все новыми экспонатами. На его базе проводятся общественно значимые мероприятия. Теперь музей стал одним из центров общественной жизни Едейского наслега Нюрбинского улуса. Смотрим фото и восхищаемся инициативе жителей наслега.