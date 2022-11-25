Жители двух сел будут пить чистую воду

Водоканал Якутска завершил строительство кольцевых магистральных сетей водоснабжения в селах Верхневилюйск и Андреевское по нацпроекту «Жилье и городская среда». Теперь жители этих сел обеспечены централизованным водоснабжением и качественной питьевой водой.



«Все вы знаете, насколько остро стоял вопрос обеспечения чистой питьевой водой в Верхневилюйском районе. Теперь благодаря совместной работе органов власти и концессионера, коим выступает АО «Водоканал», при поддержке федерального центра ею снабжены тысячи семей. Такую работу мы продолжаем и в других районах», — сказал первый зампред правительства Дмитрий Садовников.



Магистральный трубопровод проложен от водоочистной станции, которая была запущена в прошлом году. Стоимость объекта составила почти 200 млн рублей.



«Благодаря поддержке Главы Якутии Айсена Николаева, совместной работе с Правительством республики, Министерством ЖКХ и энергетики проведена огромная работа. Нам еще предстоит осознать важность этого события, — впервые в Якутии в сельской местности проведено централизованное водоснабжение, жители Верхневилюйска и Андреевского получат качественную питьевую воду», — подчеркнул генеральный директор АО «Водоканал» Анатолий Кырджагасов. Он также отметил, что руководство Верхневилюйского улуса с первых дней принимало активное участие в реализации проекта.



В целом протяженность сетей составила почти 19 км. Установлено 18 водоразливных колонок, из них 11 — в Верхневилюйске и 7 — в Андреевском.