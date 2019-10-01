Жители домов в центре Якутска счастливы

Сразу два дома по улице Петра Алексеева преображаются и приобретают новый внешний вид. С начала августа подрядная организация Дуолан-Строй производит работы по капитальному ремонту.

В доме по адресу Петра Алексеева, д. 8 на 90% произведены работы по утеплению межпанельных швов и покраске фасада. А так же устанавливаются кронштейны для нового остекления балконов.

В доме по адресу: Петра Алексеева, д. 12/2 проведены аналогичные работы, окраска стен фасада на завершающем этапе а так же в активной фазе проводится установка профилей для остекления балконов.

Надо отметить, что проведенные перед началом работ встречи сотрудников Фонда, представителей подрядчика и управляющей компании с собственниками жилых помещений в указанных домах самым благоприятным образом сказались на дальнейшем взаимодействии подрядчика с жильцами. Горожане в полной мере осведомлены какие работы проводятся по дому и каковы сроки окончания работ. Нет проблем с допуском в помещения, на все возникающие у жильцов вопросы подрядчик и управляющая компания «Прометей» отвечают оперативно.

В первой половине октября счастливые жители указанных домов смогут в полной мере оценить качество утепления дома и энергоэффективные свойства новых современных и красивых балконов.