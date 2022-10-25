Жители Депутатского довольны обновлением больницы

По региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения в пгт. Депутатский капитально отремонтировали помещения поликлиники, хирургического, детского, ОМСП отделений и пищеблока. Капитальный ремонт включил в себя внешние работы по замене кровли, косметический ремонт внутри помещений.

«Установлены пластиковые окна, выровнены и окрашены стены, заменено напольное покрытие. Работы подрядчиком выполнены в срок и качественно. Жители поселка уже оценили итоги и довольны результатом», — отметила главный врач центральной районной больницы Матрена ПОТАПОВА.

Напомним, проект модернизации первичного звена здравоохранения запланирован до 2025 г. Его основные задачи — приблизить медицинскую помощь населению отдаленных районов, устранить кадровый дисбаланс, обновить санитарный автотранспорт, медицинское оборудование, строительство новых медицинских объектов, а также капитальные ремонты действующих медицинских организаций.