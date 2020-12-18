Жители Чурапчинского улуса участвуют в «Елке добра»

В Чурапчинском улусе стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». Глава улуса Андрей Ноговицын и председатель улусного совета депутатов» Афанасий Захаров каждый год активно участвуют в этой акции. Подарки от них достанутся маленьким воспитанникам Чурапчинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

«Акция „Елка добра“ проводится в Чурапчинском улусе не первый год. Наши предприниматели, общественники и жители активно принимают в ней участие», — подчеркнул глава Андрей Ноговицын.

Участники благотворительной акции «Елка добра» выбирают открытку с новогодней елки, установленной в магазине «Туйаара» и исполняют желание ребенка. В благотворительной акции может принять каждый. В преддверии новогодних праздников можно подарить нуждающимся детям желанный подарок.



