18.12.2020
15:30
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Якутия

Жители Чурапчинского улуса участвуют в «Елке добра»

В Чурапчинском улусе стартовала ежегодная благотворительная акция «Елка добра». Глава улуса Андрей Ноговицын и председатель улусного совета депутатов» Афанасий Захаров каждый год активно участвуют в этой акции. Подарки от них достанутся маленьким воспитанникам Чурапчинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. 

«Акция „Елка добра“ проводится  в Чурапчинском улусе не первый год. Наши предприниматели, общественники и жители активно принимают в ней участие», — подчеркнул глава Андрей Ноговицын.

Участники благотворительной акции «Елка добра» выбирают открытку с новогодней елки, установленной в магазине «Туйаара» и исполняют желание ребенка. В благотворительной акции может принять каждый. В преддверии новогодних праздников можно подарить нуждающимся детям желанный подарок.


Фото: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
Источник: Пресс-центр МО «Чурапчинский улус»
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