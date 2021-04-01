Жители Чурапчинского улуса получают адресную социальную поддержку

Елена Дмитриевна и Дмитрий Васильевич СИВЦЕВЫ из села Толоон Чакырского наслега Чурапчинского улуса довольны тем, что воспользовались единовременной адресной материальной помощью на газификацию их частного дома в сумме ста тысяч рублей. Такая поддержка со стороны государства для пожилых людей с инвалидностью большая подмога. Они очень благодарны правительству, министерству социальной защиты республики и управлению социальной защиты своего улуса.

В прошедшем году в улусе такая единовременная адресная материальная помощь на газификацию индивидуальных жилых домов была предусмотрена и освоена полностью в сумме 12 500 тыс. рублей. По словам начальника улусного управления социальной защиты Лидии Тосукаевой, 127 малоимущих семей из села Чурапчи, Дябыла, Туора Кюель и Толон Чакырского наслега получили адресную помощь, из них 21 семья получили средства, открыв блокированные счета в кредитной организации «Алмазэргиэнбанк».

«На блокированные счета помощь получают те, у которых недостаточно средств на подключение газификации, то получают средства как аванс и отчитываются в улусное управление соцзащиты по заранее составленной смете, вплоть до каждой копейки. Такую же адресную материальную помощь получили 74 семей на 4 500 тыс. рублей на подключение частных жилых домов к централизованным источникам теплоснабжения», — делится Лидия Васильевна.

Население улуса довольны оказываемой помощью по линии социальной защиты. Улусное управление соцзащиты проводит большую разъяснительную работу для населения в СМИ, на странице в Инстаграмм, по прямым эфирам, при встречах небольших групп, соблюдая все необходимые требования в условиях пандемии. Чурапчинское управление социальной защиты населения реализует государственную политику в области труда и социальной поддержки населения и предоставляет социальные услуги гражданам, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому. Таких социальных услуг всего около 50. Тут и приемные семьи для пожилых, устройство в дома-интернаты, обеспечение инвалидов реабилитационными мероприятиями, обеспечение их дополнительными техническими средствами, организация работы мобильной бригады, социальное сопровождение получателей материальной помощи по социальному контракту и назначение льгот, пособий, присвоение почетного звания ветеран труда и многое другое.

В отделении социального обслуживания на дому получают социальные услуги 161 человек, одинокие люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами. В улусе работают 27 приемных семей, где проживают одинокие пожилые люди, попавшие в трудные жизненные ситуации.

«Все услуги по приему заявлений в основном перешли на электронную форму. Управление соцзащиты тесно сотрудничает с ГАУ «МФЦ РС(Я)». В данное время идет подготовка по организации назначения и выплаты пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет, изучаем нормативно правовые документы, разъясняем и консультируем население. В 2021 году предусмотрены более 26 млн. рублей на оказание адресной социальной помощи на основе социального контракта. Планируем заключить 210 социальных контрактов», — рассказывает Лидия ТОСУКАЕВА.

Сумма на оказание адресной социальной помощи на основе социального контракта вдвое больше прошлогоднего, поэтому работников улусного управления ждет большой объем работы.