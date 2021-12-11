Жители Чурапчинского улуса награждены за участие в тушении лесных пожаров

В Чурапчинском районе первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий САДОВНИКОВ поблагодарил местных жителей за участие в тушении лесных пожаров летом текущего года. Первый вице-премьер республики вручил огнеборцам нагрудные знаки и благодарственные письма.

«Чурапчинцы показали настоящую сплоченность. В этом лично я убедился, когда приезжал сюда летом. В тушении лесных пожаров участвовал каждый второй – от работников жилищно-коммунального хозяйства до добровольцев и студентов. Благодаря общим усилиям мы смогли противостоять огненной стихии, отстоять села и сайылыки, когда огонь был совсем рядом», — прокомментировал Садовников.

Дмитрий Садовников наградил участников тушения лесных пожаров, вручил нагрудные знаки и благодарственные письма главы республики.

Среди награждённых — машинисты бульдозеров, трактористы, кочегары, табунщики, учителя, руководители общественных организаций и предприятий, помогавшие профессиональным формированиям в тушении пожаров, прокладке минерализованных полос, патрулировании.

Были отмечены женщины, которые активно участвовали в решение организационных и хозяйственных вопросов, а также в перевозке средств для тушения. К примеру, знак «Участник тушения лесных пожаров» получила Ирина Кривошапкина, руководитель объединения автоледи «Дьулуур».

Напомним, что впервые памятные знаки «Участник тушения лесных пожаров» вручил 14 сентября глава региона Айсен Николаев. Как уточнили в министерстве молодежи и социальным коммуникациям, до конца 2021 года такие знаки получат 25 тысяч добровольцев.