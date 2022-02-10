«Закон Бурматова» порождает одну глупейшую ситуацию за другой — Vostok.Today

Фура с собаками из Якутии

Отловленных в Якутии и доставленных зоозащитницами в Бурятию дворняжек, скорее всего, отправят обратно, на «родину». Санитарные власти «принимающего региона» заняли жесткую позицию. «Закон Бурматова» порождает одну глупейшую ситуацию за другой, пишет Vostok.Today.

Несколько десятков бродячих собак, привезенных из Якутии в Бурятию сердобольными зоозащитницами, в регионе прибытия немедленно поместили на карантин.

Агентство по ветеринарии Бурятии не позволило фуре въехать в столицу региона. Напомним, новость о том, что в регион везут из Якутии дворняг, буквально «взорвала» социальные сети. Жители Бурятии требовали не допустить собак в республику, где еще свежи воспоминания о трагедиях – нападения на детей, покалеченная девушка.

Ветеринары не обнаружили при собаках никаких документов – ни о прививках от бешенства, ни прочих. Не прошли курс вакцинации ни водитель фуры, ни сопровождающие.

Собак в дороге не кормили и не давали воды, одно животное погибло, другие ломали клетки, пытаясь выбраться – то ли от страха, то ли от голода, то ли из-за проблем с психикой.

Злополучные спасательницы даже войти в фуру боялись. А ведь собак везли, как они утверждали, «для устройства в семьи».

Сейчас, как сообщило бурятское «Аригус», зоозащитницы ругаются с бурятской полицией и ветеринарами, напирая на то, что собаки стерилизованные. Однако стерилизация не спасает от бешенства.

Власти Бурятии предупредили: если собак не заберут в семьи, их отправят обратно, в Якутию.

В Управлении ветеринарии также очень жестко дали понять: в дальнейшем подобные «собачьи круизы» будут пресекаться: регион не намерен стать приютом для дворняг со всего ДФО. При том, что санитарные врачи понимают: «закон Бурматова» не позволяет запретить подобные перемещения, однако уже не останавливает и это.

Как видим, ФЗ №498 порождает одну глупейшую ситуацию за другой.

Несчастных «якутско-бурятских» дворняг, «охваченных» всеобъемлющим «гуманизмом» «бурматовского» закона уже просто жалко. Расстояние от Якутии до Бурятии – 2736 километров. Ехали собаки зимой, изнемогая от голода и жажды. Сейчас их держат в приюте, однако, вполне возможно, им придется проделать обратный путь. Подобные «приключения крайне мучительны для собак.

Между тем, в Госдуму внесен очередной «собачий» законопроект о строительстве приютов для дворняг с привлечением частных инвесторов.

Авторы – Владимир Бурматов, зампред ГД РФ Алексей Гордеев, Александр Хинштейн.

Инициаторы законопроекта утверждают, что его реализация позволит «привлечь в экономику дополнительные инвестиции для реализации социально значимых проектов, а частные партнеры, в свою очередь, получат дополнительный источник дохода». Ну, и, конечно: «Общество выиграет от такого партнерства».

Доходы частные инвесторы, судя по всему, будут получать из карманов налогоплательщиков – на содержание собак в приютах, из региональных бюджетов, которым хронически не хватает денег на ремонты школ и больниц, детских садов и спортивных площадок.

Телеграм-канал «Выводы на чистоту» напомнил, что строительство типового приюта, по проекту, разработанному Бурматовым и АСИ (Агентство стратегических инициатив) обойдется в 20 – 50 млн рублей. А на содержание одной собаки требуется, в среднем, 12 тыс. рублей в месяц:

«Это примерно как минимальная пенсия. Тут взбунтуются даже те, кто с пиететом относится к экозащитникам».