21.07.2022
10:36
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Экология

Жители Булгунняхтаха в шоке от отдыхающих, загадивших берег Лены

Об этом сообщает телеграм канал Хангаласского филиала НВК «Саха».

Жители села Булгунняхтах в шоке от количества мусора, оставленного туристами

Во время жарких выходных большое количество людей приехало в Булгунняхтах искупаться и отдохнуть на берегу реки Лены. К сожалению, не все из них оставили после себя первозданную чистоту.

В связи с этим администрация села подготовила обращение:

«Уважаемые гости с. Булгунняхтах Хангаласского улуса! Мы рады каждому гостю на нашей земле, стараемся совместно с жителями и предпринимателями создавать условия для Вашего отдыха. Природа одарила наше село прекрасными дарами как река Лена, Буотама, Тукуланы «Кыьыл элэьин», и мы просим Вас вместе с нами сохранять природу в ее первозданном виде. Не оставляйте мусор, увозите с собой, и чужой с собой прихватите, не разжигайте костры, соблюдайте традиции поведения в лесах и на берегу реки, о которых всегда говорят наши старожилы: громко не разговаривать, не шуметь, ночью не купаться, ко всему относиться с уважением. После выходных на берегу реки около лодочного причала с. Булгунняхтах оставили большое количество мусора, который был убран специалистами наслежной администрации. Коллектив администрации, в лице главы Айталины Васильевой, призывает не оставлять после себя мусор всех приезжающих в село Булгунняхтах».

После уборки

Фото: Администрации МО «Мальжегарский 1-й наслег», с. Булгунняхтах
Источник: Блог Николая БАРАМЫГИНА,

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