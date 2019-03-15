АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
-22
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курс ЦБ
$  65.40
 74.06
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15.03.2019, 10:37
Судебная хроника
Цена оскорбления
15.03.2019, 10:26
Политика
Анонс
Прямой разговор с главой Якутии
15.03.2019, 10:14
Происшествия
В Якутии из горящей 9-этажки эвакуировали жителей
15.03.2019, 10:02
Якутск
Жители Автородорожного округа обеспокоены
15.03.2019, 9:50
Судебная хроника
Некоторых жизнь ничему не учит…
15.03.2019, 9:39
Общество
Якутская городская Дума поздравляет работников ЖКХ
15.03.2019, 9:24
Судебная хроника
Коварные риэлторы Якутска
15.03.2019, 9:12
Красота & Здоровье
Якутской журналистке сделали операцию
15.03.2019, 9:00
Судебная хроника
В Якутии прокуратура ополчилась на судебных приставов
15.03.2019, 8:59
Происшествия
Резонанс
Далеко ли до Таллина? Прокуратура начала проверку «Якутскэкосети»
15.03.2019, 8:40
Общество
Великий пост 2019: что нельзя делать, традиции, календарь питания
15.03.2019, 7:32
Общество
Великий пост 2019: Федорова неделя и календарь питания
15.03.2019, 0:01
Гороскоп
Ежедневный гороскоп. Пятница, 15 марта 2019
15.03.2019, 0:01
Общество
Сегодня день рождения журналиста и общественного деятеля
14.03.2019, 23:55
Происшествия
Видео
Скандал
В Якутии возбуждены громкие уголовные дела по фактам мошенничества
14.03.2019, 22:20
Желток
Instagram
Якутское вирусное видео
14.03.2019, 22:01
Общество
В Якутии появился новый городок с крытыми переходами для людей
14.03.2019, 21:32
Якутия
Какая погода ожидается в Якутии завтра?
14.03.2019, 21:09
Общество
Резонанс
Невероятно, но факт! The Daily Telegraph в Хатассах
14.03.2019, 20:57
Судебная хроника
Угонщик-рецидивист пытался избежать наказания
14.03.2019, 20:41
Экология
В скольких населенных пунктах Якутии ожидается критическое половодье?
14.03.2019, 20:22
Общество
Резонанс
Водоканал объяснил проблему с грязной водой в Якутске
14.03.2019, 20:10
Политика
Эксклюзив
Алевтина Эверстова: Нужны комплексные меры, чтобы увеличить численность населения
14.03.2019, 20:05
Происшествия
Фотофакт
«Перевертыш» в центре Якутска
14.03.2019, 19:40
Культура & Образование
Ансамбль танца «Алан» из Осетии приглашает!
14.03.2019, 19:22
Спорт
Виктор Рассадин о шансах на Кубке мира
14.03.2019, 19:13
Якутия
График плановых работ энергетиков на завтра
14.03.2019, 18:55
Общество
​​​​​​​«Единая Россия» инициирует проверку по факту нарушений в молочной продукции
14.03.2019, 18:37
Спорт
Instagram
Необычные совпадения в жизни двух якутских борцов — участников Кубка мира
14.03.2019, 18:21
Общество
Как в Якутске решают проблемы преступности
14.03.2019, 18:06
Экономика
BASCONI: Спешите! Палантин в подарок!
14.03.2019, 17:59
Культура & Образование
Анонс
В апреле состоится V Республиканский конкурс песни имени Марфы Колесовой
14.03.2019, 17:43
Красота & Здоровье
14 марта — Всемирный день почки в Республике Саха (Якутия)
14.03.2019, 17:28
Культура & Образование
Зеленые пионеры позавтракали с министром
14.03.2019, 17:10
Экономика
«Полярные авиалинии» освоят беспилотники
14.03.2019, 16:54
Экология
В Якутске проходит семинар по подготовке к паводку
14.03.2019, 16:43
Культура & Образование
Педагоги обсудили актуальные вопросы речевого развития дошкольников
14.03.2019, 16:29
Якутск
С 1 апреля снизится тариф на поездки в пригородных автобусах
14.03.2019, 16:23
Судебная хроника
В отношении ООО «СахаКластер» введена процедура наблюдения
14.03.2019, 15:50
Культура & Образование
Это вам не шутки! Команда КВН «Крайне Северные» едет в Москву
14.03.2019, 15:25
Спорт
Полиция Якутии усилит работу на время проведения Кубка мира
14.03.2019, 15:18
Происшествия
В Якутии двое молодых людей спасли человеку жизнь
14.03.2019, 14:48
Культура & Образование
В Болгарии установят бюст основоположнику якутской литературы А. Е. Кулаковскому
14.03.2019, 14:36
Происшествия
Не судьба: Жительнице Якутска дважды помешали осуществить мечту о море
14.03.2019, 14:20
Происшествия
Пассажир поезда Нерюнгри — Москва задержан с драгметаллами на 6 млн рублей
14.03.2019, 14:00
Экономика
Таттинские коммунальщики на страже безопасности
14.03.2019, 13:45
Политика
Анонс
Актуальное интервью с Александром Каниным
14.03.2019, 13:35
Происшествия
Экстра
Дело педофила иеромонаха Мелетия: часть приговора отменена
14.03.2019, 13:30
Красота & Здоровье
Как кореянки ухаживают за кожей лица
14.03.2019, 13:15
Политика
Корейская IT-компания планирует открыть академию в Якутии
14.03.2019, 13:00
Культура & Образование
Афиша
Музыка французских композиторов на концерте «Flute and Piano»
14.03.2019, 12:50
Путешествия
Невероятные приключения испанского велосипедиста в Якутии
14.03.2019, 12:49
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Какая школа Якутска является самой лучшей?
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
14.03.2019, 12:30
Происшествия
Волна ложных звонков затруднила работу системы-112 в Якутске
14.03.2019, 12:23
Финансы
Россельхозбанк стал победителем финансовой премии Банки.ру
14.03.2019, 12:09
Культура & Образование
Дети-сироты узнали о многообразии народов и языков Якутии
14.03.2019, 12:00
Спорт
Вольники из Америки прилетели в Якутск с боевым настроем
14.03.2019, 11:36
Культура & Образование
Афиша
Известный модельер Якутии приглашает на творческий вечер «Рождение Легенды»
14.03.2019, 11:26
Путешествия
Паломничество к святым местам
14.03.2019, 11:15
Якутск
Определился список участников VII деловой игры «МЭР Якутска»
14.03.2019, 11:02
Происшествия
В Якутии ребенок забыл запереть дверь: совершено преступление
14.03.2019, 10:50
Экономика
В Магане работает выездная касса Энергосбыта
14.03.2019, 10:44
Якутск
В Якутске за сутки вывезено 5830 кубометров снега
14.03.2019, 10:38
Происшествия
Новые способы обмана доверчивых якутян
14.03.2019, 10:27
Общество
Соотношение мужчин и женщин в Якутии
14.03.2019, 10:16
Происшествия
Видео
Драка в баре Якутска
14.03.2019, 9:57
Происшествия
Резонанс
Картельный сговор в Якутии? Комментарий Минздрава
14.03.2019, 9:48
Спорт
В Якутск прилетел чемпион мира по вольной борьбе
14.03.2019, 9:37
Происшествия
Пожар на самой длинной улице Якутска
14.03.2019, 9:24
Общество
Якутяне жалуются на сбои в Instagram и WhatsApp
14.03.2019, 9:12
Экология
Плюсовая температура ожидается в Якутии
Архив новостей
Якутск
15 марта 2019, 10:02
97

Жители Автородорожного округа обеспокоены

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел отчет о работе в 2018 году перед своими избирателями в Автородорожном избирательном округе.

Альберт Никандрович рассказал собравшимся о новом, IV созыве столичной Думы, ее составе. Сейчас в ней 11 женщин и 18 мужчин, представляющих пять политических партий и самые различные профессии. Среди депутатов есть предприниматели, представители учреждений здравоохранения, образования, учреждений социальной защиты, представители СМИ и органов государственной и муниципальной власти.

Важной частью доклада Председателя стали итоги 2018 года в части строительства жилья и социальных объектов как в целом в городе, так и непосредственно в округе. Так, в Автодорожном округе сданы два многоквартирных дома. Завершается строительство нового здания школы №25, заработал детский сад «Ивушка» на ул. Ильменской.

В плане благоустройства проведена реконструкция по ул. Автодорожная на участке от ул. Дежнева до Покровского тракта. Ведется капитальный ремонт ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева. Подведено наружное освещение на ряде улиц.

Хотя нынешний созыв городской Думы действует всего полгода, и, как заметила член Совета ветеранов Сайсарского округа Татьяна Кривкова «работа только началась», однако определенные результаты имеются уже сейчас. Слова благодарности своему депутату выразили простые жители микрорайонов – за помощь молодежным организациям, за содействие в благоустройстве дворовых территорий, за поддержку ветеранов, общественных организаций.

Конечно, было много вопросов по насущным проблемам округа. Граждан интересовали проблемы уборки снега и вывоза мусора, расселение аварийных домов и ремонт дорог, работа управляющих компаний и обеспечение безопасности на проблемных пешеходных переходах. Все волнующие жителей вопросы были взяты под контроль депутатом.

Альберт Семенов, в свою очередь, поблагодарил собравшихся в зале за неравнодушие к своему городу и району, а также отметил благодарностями Председателя ЯГД наиболее отличившихся активистов.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
11.03.2019, 10:48
Судебная хроника
Жуткое убийство в Якутии
12.03.2019, 16:47
Происшествия
Экстра
Отвратительное происшествие в Якутске: горожане в шоке
09.03.2019, 14:55
Экология
В районе Якутии волки отвоевывают себе территорию
14.03.2019, 12:41
Спорт
Дзамболат Тедеев уверен, что якутские борцы покажут красивую борьбу
14.03.2019, 12:49
Опрос
Эксклюзив
Голосование LIVE — Какая школа Якутска является самой лучшей?
09.03.2019, 11:00
Спорт
Более 350 команд приняли участие в первом киберспортивном турнире «Кубок АЭБ»
11.03.2019, 19:39
Происшествия
Видео
Кошмарный случай в Якутске: Собаки — людоеды
11.03.2019, 10:33
Экономика
Экспорт несырьевых товаров из Якутии по итогам 2018 года составил $241 млн
09.03.2019, 15:04
Происшествия
Фотофакт
Сильное ДТП в центре Якутска
12.03.2019, 10:42
Происшествия
Экстра
Шок! Экзотический паразит появился в Якутии
12.03.2019, 16:30
Финансы
Под крылом СК «Стерх»: Представительство ЯНАО при Правительстве РФ
09.03.2019, 14:32
Общество
Резонанс
С вывозом мусора в Якутске все в порядке?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
15.03.2019

Якутской журналистке сделали операцию

Резонанс
Происшествия
15.03.2019

Далеко ли до Таллина? Прокуратура начала проверку «Якутскэкосети»

Резонанс
Общество
14.03.2019

Невероятно, но факт! The Daily Telegraph в Хатассах

Резонанс
Общество
14.03.2019

Водоканал объяснил проблему с грязной водой в Якутске

Эксклюзив
Политика
14.03.2019

Алевтина Эверстова: Нужны комплексные меры, чтобы увеличить численность населения

Фотофакт
Происшествия
14.03.2019

«Перевертыш» в центре Якутска

Культура & Образование
14.03.2019

Ансамбль танца «Алан» из Осетии приглашает!

Общество
14.03.2019

​​​​​​​«Единая Россия» инициирует проверку по факту нарушений в молочной продукции