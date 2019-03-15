Жители Автородорожного округа обеспокоены

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов провел отчет о работе в 2018 году перед своими избирателями в Автородорожном избирательном округе.

Альберт Никандрович рассказал собравшимся о новом, IV созыве столичной Думы, ее составе. Сейчас в ней 11 женщин и 18 мужчин, представляющих пять политических партий и самые различные профессии. Среди депутатов есть предприниматели, представители учреждений здравоохранения, образования, учреждений социальной защиты, представители СМИ и органов государственной и муниципальной власти.

Важной частью доклада Председателя стали итоги 2018 года в части строительства жилья и социальных объектов как в целом в городе, так и непосредственно в округе. Так, в Автодорожном округе сданы два многоквартирных дома. Завершается строительство нового здания школы №25, заработал детский сад «Ивушка» на ул. Ильменской.

В плане благоустройства проведена реконструкция по ул. Автодорожная на участке от ул. Дежнева до Покровского тракта. Ведется капитальный ремонт ул. Чайковского на участке от Вилюйского тракта до ул. Кеши Алексеева. Подведено наружное освещение на ряде улиц.

Хотя нынешний созыв городской Думы действует всего полгода, и, как заметила член Совета ветеранов Сайсарского округа Татьяна Кривкова «работа только началась», однако определенные результаты имеются уже сейчас. Слова благодарности своему депутату выразили простые жители микрорайонов – за помощь молодежным организациям, за содействие в благоустройстве дворовых территорий, за поддержку ветеранов, общественных организаций.

Конечно, было много вопросов по насущным проблемам округа. Граждан интересовали проблемы уборки снега и вывоза мусора, расселение аварийных домов и ремонт дорог, работа управляющих компаний и обеспечение безопасности на проблемных пешеходных переходах. Все волнующие жителей вопросы были взяты под контроль депутатом.

Альберт Семенов, в свою очередь, поблагодарил собравшихся в зале за неравнодушие к своему городу и району, а также отметил благодарностями Председателя ЯГД наиболее отличившихся активистов.