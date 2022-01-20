Жители аварийных домов из арктических районов получат новые квартиры в Якутске

В Республике Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Многоквартирный дом №110 по улице Чернышевского в городе Якутске Республики Саха (Якутия), в котором предоставлены квартиры гражданам, проживавшим в аварийном жилищном фонде.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве строительства Республики Саха (Якутия), 73 гражданам из Верхоянского, Усть-Янского улусов, а также Жиганского и Оленекского национальных районов, проживающим в аварийных домах, в 2022 году планируется приобрести благоустроенные квартиры в городе Якутске.

— Сегодня согласно заявкам муниципальных образований мы проводим работу по выкупу жилых помещений в новостройках Якутска. Всего планируется приобрести 27 квартир общей площадью не менее 1,13 тыс.кв.м. Они будут передаваться гражданам с чистовой отделкой, — сказал генеральный директор ГКУ «Дирекция жилищного строительства Республики Саха (Якутия)» Игорь Ткаченко.

Как отмечают в Министерстве строительства региона, законодательством предусмотрено, что граждане, проживающие в отдаленных населенных пунктах республики, могут получить жилое помещение в рамках реализации региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 гг.» не только в том населенном пункте, где они сейчас проживают, но и в других районах. Для включения в заявку гражданам необходимо обратиться с письменным заявлением в муниципальное образование и указать способ переселения.

Так, по информации Минстроя региона, в 2021 году по заявке Усть-Янского улуса для 7 семей из села Казачье были приобретены квартиры в новостройках Якутска.

Генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подчеркнул, что в Республике Саха (Якутия) необходимо ликвидировать самый большой объем аварийного жилья среди всех субъектов РФ. Однако важно приложить все усилия для выполнения программных мероприятий в полном объеме и предусмотреть возможность для их завершения ранее установленного срока. Граждане, проживающие в аварийных домах, должны быть обеспечены новым комфортным, качественным и благоустроенным жильем.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.