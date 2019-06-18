Жители арктической зоны Якутии освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующий закон принял парламент Якутии в ходе очередной сессии, сообщает ЯСИА.

Напомним, с инициативой обнулить транспортный налог для жителей 13 арктических районов Якутии с 2018 года выступил глава Якутии Айсен Николаев. Мера предложена в целях устойчивого развития и обеспечения арктических территорий и устранения дисбаланса в качестве жизни населения.

Как пояснила ЯСИА министр экономики Якутии Майя Данилова, новый закон будет распространяться на все виды транспорта, включая воздушные суда, катера, моторные лодки. По словам министра, мера обойдется бюджету в 30 млн рублей.

«Льгота будет действовать независимо от количества транспортных средств, зарегистрированных на одного человека, и носит беззаявительный характер», — прокомментировала она.

Также новым законом упрощен порядок получения ранее действовавшей налоговой льготы для владельцев отечественных автомобилей, теперь она также будет носить беззаявительный характер.

Кроме того, новым законом предусмотрено списание задолженностей по транспортному налогу и пени, имеющихся на 1 декабря 2018 года, для всех жителей республики.

Майя Данилова также добавила, что на уровне муниципалитетов уже приняты аналогичные решения в отношении налога на имущество физических лиц и земельного налога для жителей Арктики.