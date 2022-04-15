Жители арктических районов смогут купить птицу, поросят и корма по ценам Якутска

В 2022 году арктическим районам возместят транспортные расходы на поставку скороспелой живности. На эти цели в бюджете предусмотрено 20 млн рублей. Это позволит местным аграриям приобрести птицу, свиней и комбикорма по цене, установленной в Якутске. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко на совещании по развитию скороспелых отраслей животноводства и птицеводства.

«Зачастую транспортные расходы превышают стоимость самой живности, поэтому это решение поможет жителям арктических районов развивать свои хозяйства, местное производство и повысит доходность семейной экономики. Это те задачи, которые ставит перед нами Глава республики Айсен Николаев», – отметил Андрей Тарасенко.

Сейчас Минсельхоз собирает заявки от районов. Потенциально у поставщиков республики имеется на реализацию 60 тыс. голов птиц и 5 тыс. голов свиней. Ведутся переговоры по поставке дополнительного объёма из других регионов.

В ряд районов поставка уже началась. Так, в Среднеколымский район поставили более 400 голов кур-несушек и 71 поросёнка. «Доставка живности из центра республики в труднодоступный район значительно облегчает задачу жителям сельских местностей в плане затрат на перевозку, также в плане экономии сил и времени. Очень хорошо, что руководством республики и района было принято решение доставить скороспелок самолётом», – отмечал ранее Леонид Леута, аграрий из Среднеколымского района.

Также в районах планируют создать универсальные семейные фермы. Предварительно разработаны типовые проекты ферм на 82 кв. метров и на 200 кв. метров. Минсельхоз совместно с ФАПК «Туймаада» рассмотрит варианты предоставления займов и субсидий на их строительство.

Напомним, в прошлом году местным аграриям, в том числе в Арктику, поставили 3 835 голов молодняка свиней и 76 006 кур-несушек.