Жители Аллаихи выбрали нового главу – единоросса Якова Елисеева

Партийцы поздравляют Якова Гаврильевича ЕЛИСЕЕВА с серьезной победой и более чем убедительным результатом! Кандидат от «Единой России» Яков Елисеев с результатом 58,6% уверенно выиграл борьбу за должность главы Аллаиховского улуса. Напоминаем, в Единый День голосования жители Республики Саха (Якутия) выбирали одного главу городского округа Жатай, трех глав муниципальных районов (Аллаиховского, Нижнеколымского и Олекминского), 18 глав наслегов, 15 депутатов городского округа Жатай, 46 депутатов муниципальных районов и 62 — наслежных. Таким образом были разыграны 145 мандатов.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП ЕР.

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