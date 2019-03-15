Жители 202 и 203 микрорайонов просят построить поликлинику

13 марта отчет правительства Республики Саха (Якутия) по итогам деятельности за 2018 год перед населением Губинского и Промышленного округов представила министр экономики РС (Я) Майя Данилова. Модератором встречи выступил заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев.

В отчете приняли участие представители министерств и ведомств, руководители структурных подразделений Окружной администрации, руководители Губинского и Промышленного округов.

В своем выступлении Майя Данилова представила основные моменты социально-экономического развития республики и города Якутска, подчеркивая приоритетное направление строительства социальных объектов и жилых домов.

После основного доклада жители округов смогли задать интересующие вопросы и внести свои предложения к работе правительства. Жителей интересовали вопросы, касающиеся здравоохранения. Отмечено, что в поликлиниках не хватает узких специалистов, медицинских услуг в шаговой доступности для жителей 202 и 203 микрорайонов, в связи с этим внесли предложение о строительстве поликлиники.

Жительница Губинского округа Наталия Стусь обратилась с просьбой перенести Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 5 по РС(Я) из 202 микрорайона. На что был получен ответ, что в краткосрочной перспективе планируется строительство нового здания ФНС по РС (Я), в настоящее время идет работа по подготовке проектно-сметной документации. Заместитель главы города Якутска по экономике и финансам Михаил Воробьев добавил, что по улице Дзержинского выделен земельный участок под строительство данного объекта.

Активисты ветеранского движения внесли предложения открыть в округах города школы третьего возраста для пенсионеров и людей преклонного возраста. Председатель Всероссийского общества инвалидов города Якутска Екатерина Емелина попросила рассмотреть вопрос предоставления для инвалидов возможности заниматься адаптивными видами спорта в спортивных залах города.

Также жителей интересовали вопросы переселения жителей из ветхого аварийного жилья, мусорной реформы, строительства Ленского моста, регулирования и контроля лже-кафе по продаже алкогольной продукции. На все вопросы были даны ответы и рекомендации.

Жители Губинского и Промышленного округов положительно оценили работу правительства и приняли отчет по итогам деятельности за 2018 год.