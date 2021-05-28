Жители 202 и 203 микрорайонов: Нет воздушным подушкам!

Суда на воздушной подушке перенести из 202 и 203 мкр —

После жалоб жителей 202 и 203 микрорайонов Роспотребнадзор предложил мэрии Якутска прекратить эксплуатацию судов на воздушной подушке вблизи жилых районов, передает ЦУР Якутии.

Жители 202 и 203 микрорайонов написали открытое письмо в адрес Центра управления регионом с жалобами на шум от «воздушных подушек».

ЦУР направил запрос в Роспотребнадзор, который, зафиксировав нарушения по уровню шума, предложил мэрии прекратить эксплуатацию данных типов судов у 202 и 203 микрорайонов и организовать причалы в удалении от жилой территории.

Так как сезон навигации судов на воздушных подушках почти завершен, предложение Роспотребнадзора будет действовать начиная со следующего сезона.

Окружная администрация и минтранс республики определяют место нового причала.