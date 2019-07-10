Жителей Якутска приглашают на публичные слушания

10 июля с 17 часов в актовом зале администрации управления Строительного округа по адресу ул. Клары Цеткин, 2, состоятся публичные слушания перед жителями Строительного и Гагаринского округов по реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городе Якутске.

С информацией выступят представители Управления дорог окружной администрации города Якутска, Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия), подрядчики ремонтных работ, заказчик МКУ «Главстрой».

Общественные слушания перед жителями Губинского и Промышленного округов пройдут 11 июля с 15 часов в библиотеке «Три Д» по адресу ул. Хабарова, 27/1.

Напомним, Якутск участвует в федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем расходов на дорожное строительство в 2019 году составит 1,5 млрд рублей, из них 500 млн рублей выделено из республиканского бюджета, 500 млн рублей — из муниципального бюджета города Якутска, 496 млн рублей — федеральные средства.

Эти средства направлены на ремонт и строительство дорог, общая протяженность которых — 25,8 км. Работы должны быть завершены до 31 октября 2019 года.

Автодорожный округ – ул. Автодорожная, ул. Ивана Арбиты, ул. Красильникова;

Гагаринский округ – ул. Пилотов;

Губинский округ – ул. Ларионова, ул. Суоруна Омоллоона;

Промышленный округ – ул. Бестужева-Марлинского;

Сайсарский округ – ул. Чайковского,

Строительный округ – ул. Жорницкого, ул. Петра Алексеева, Хатын-Юряхское шоссе;

Марха – ул. Газовиков, ул. Школьная, ул. Экспериментальная, ул. Якова Петерса, мост через р. Мархинка, мост через р. Северный, подъездные дороги мкр. Северный;

Пригородный – мост через р. Шестаковка.