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Культура & Образование
2 марта 2019, 16:02
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Жителей и гостей Якутска приглашает ярмарка «Мама – мастерица»

Сегодня, 2 марта в рамках Года добрососедства в Якутске в торговом центре «Проспект» открылась ярмарка подарков и изделий ручной работы «Мама — мастерица».

Инициатор мероприятия, руководитель родкомитета Строительного округа Таисия Данилова рассказала, что идея проведения ярмарки зародилась на недавно прошедшем первом форуме общественности Строительного округа.

«Цель ярмарки – поддержать многодетных матерей, которые сидят по уходу за ребенком и тем не менее успевают заниматься рукоделием. Мы хотим показать, что поддержка многодетных матерей властями и предпринимателями должна быть не на словах, а на деле», — сказала Таисия Данилова.

Инициативу поддержали Управление Строительного округа депутат Якутской городской Думы от Пионерского округа Марианна Андреева, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), ОО «Союз многодетных семей города Якутска», ТЦ «Проспект».

По словам депутата Марианны Андреевой, такие ярмарки проводились в округе и раньше, в основном, на базе Строительного рынка, но выручка у мастериц было небольшая.

«Мы искали место в центре, который посещает больше людей, первыми на нашу просьбу откликнулись руководство ТЦ «Проспект» и бесплатно предоставили свою площадь, за что им огромная благодарность», — поделилась депутат.

Светлана Дмитриева, представляющая Союз многодетных семей города Якутска, отметила, что помимо помощи в самореализации матерей, находящихся в декретном отпуске, по уходу за детьми, была цель познакомить женщин друг с другом в духе добрососедства.

В ярмарке принимает участие около 30 мам-мастериц, но желающих участвовать значительно больше, и не только из Якутска, но также из ближайших районов, рассказали организаторы. Сами женщины рады возможности реализовать творения своих рук.

На открытии с музыкальным поздравлением выступила артистка Государственного театра эстрады и многодетная мама Алена Яковлева.

Ярмарка-продажа «Мама – мастерица» продлится 2 и 3 марта. В торговых рядах на втором и третьем этажах ТЦ «Проспект» представлены куклы, мягкие игрушки, открытки, предметы быта и интерьера, одежда, сумки, украшения ручной работы, большой выбор подарков по демократичным ценам. Закрытие ярмарки с вручением сертификатов и наград пройдет 3 марта в 18.00 часов.

Источник: Якутск.рф
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