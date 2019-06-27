Жителей и гостей Якутии приглашают на «Sakha Innovation»

В последнюю субботу июня в России отмечается День изобретателя и рационализатора. В этот день технопарк «Якутия» традиционно проводит республиканскую выставку «Sakha Innovation», где демонстрируются новейшие разработки и достижения в области науки и технологического бизнеса республики.

Выставка проводится во время самого масштабного мероприятия Якутии – национального летнего праздника «Ысыах Туймаады» в священной местности Ус Хатын. На выставке с новейшими технологическими и инновационными разработками будут соседствовать национальные обряды и другие элементы национального праздника.

В павильонах выставки можно будет ознакомиться с работой инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных организаций, детского дополнительного образования, технологических и местных производственных компаний, участников ИТ-Парка. Во время выставки пройдет конкурс разработок инноваторов Якутии, а также фестиваль Детского технопарка «Кванториум». Впервые награды ожидают победителей номинаций для школьников «Юный изобретатель», «Лучшее оформление экспозиции» и «Приз зрительских симпатий».

Гости и участники «Sakha Innovation» смогут погрузиться в мир виртуальной реальности (VR-зона), посмотреть соревнования с роботами, запустить водяные ракеты и, конечно, познакомиться с экспозициями различных компаний, в том числе по производству твердотопливных котлов, изготовлению фасадных материалов для сборки мебели, теплосберегающих изделий, поломоечного робота, который уже вызвал интерес не только в России, но и в различных странах, а также экспозициями Технопарка и IT-парка, Акселератора инновационных проектов «B8», детского технопарка «Кванториум» и Федерации компьютерного спорта республики.

Отметим, что инновационному и цифровому развитию в Республике Саха (Якутия) уделяется особое внимание. Одним из первых указов, подписанных Главой республики Айсеном Николаевым, стал Указ «Об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия)», в котором поставлен ряд серьезных задач. Так, в целях формирования технологических заделов и компетенций, осуществления прорывного инновационного и цифрового развития Республики Саха (Якутия) до 2024 года планируется увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, в два раза по сравнению с 2017 годом; объем привлеченных в высокотехнологичных и инновационных проектов инвестиций должен составлять не менее 1 млрд рублей в год. К 2024 году Республика Саха (Якутия) должна занять лидирующие позиции в области цифрового развития в Российской Федерации.